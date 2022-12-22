Кроссовер со всеми удобствами: что подсмотрено у немцев

Экзотические китайские электромобили уже пару лет попадают в Россию разными путями — а марка Skywell оказалась первой вышедшей на наш рынок официально.
Даже у себя на родине это стартап: первенец ET5 появился чуть больше двух лет назад, а сам бренд — проект гиганта Skyworth, ныне многопрофильного, а начинавшего с производства бытовой электроники.
Где купить?
Планы по количеству дилеров пока скромные: 20 дилерских центров откроют в этом году и 10 в следующем, хотя представители марки признались, что заявок пришло около 70.
Зато продавать рассчитывают приличное количество машин. За два месяца уходящего года — 200 штук, в 2023 году — уже 3000.
С лета к чисто электрической модели ET5 должна присоединиться гибридная HT-i.
Кузов и салон у них одинаковые, но гибрид дополнен скромным 110‑сильным бензиновым атмосферником 1.5 и электродвигателем. На небольших скоростях ДВС заряжает батареи, на разгонах два мотора работают вместе, на трассе ДВС доминирует. Такая схема дает оптимальный баланс с точки зрения экологичности, автономности и эффективного расхода энергии из двух разных источников.
Ждем — а пока изучаем «электричку» ET5.
Про технику
Единственного электромотора в 204 л. с. хватает для разгона до сотни за 7,9 с. Максималка ограничена на скромных 150 км/ч. Впрочем, в России без штрафа быстрее и нельзя, а батареи после 100–110 км/ч ускоренно разряжаются у всех электромобилей. Аккумулятора емкостью 72 кВт·ч хватит на 520 км по устаревшему циклу NEDC и примерно на 400 км по приближенному к реальности циклу WLTP.
Оптика, разумеется, светодиодная уже в «базе» за 4,5 млн рублей. В старшей комплектации, которая на полмиллиона дороже, появятся адаптивный круиз-контроль, фоновая подсветка салона, тонировка задней полусферы, люк, сканер дорожных знаков, розетка на 220 В и два USB-порта на втором ряду.
Но главное — вместе с автоматикой включения у дальнего света появятся лазерные секции. Прежде такими щеголяли только Audi и BMW. Они светят на 600 м — параметр, недостижимый для обычной оптики. На «немцах» из-за мощности лазерный режим включается исключительно автоматикой, когда машина едет быстро и в полном одиночестве. Очень интересно, как всё реализовано на ЕТ5.
Какая гарантия?
Вместе с новостью о запуске марки Skywell в России заработал сайт skywellauto.ru. На нём официальным дистрибьютором указано ООО «Деалон».
Однако вот уже год кроссоверы ET5 предлагает автосалон Electrocars из Челябинска, и он тоже называл себя официальным дистрибьютором. Правда, теперь этот статус значится только на порталах объявлений и убран с сайта фирмы и из соцсетей.
Новый Skywell ET5 в ноябре стоил в Челябинске 3,8 млн рублей и был обеспечен гарантией на 2 года или 60 тысяч км силами собственного техцентра фирмы Electrocars.
А вот официальная гарантия сложная. Если вы частник — 5 лет или 150 тысяч км на машину, отдельно на батарею — 8 лет или 200 тысяч км. Если электромобиль используется на коммерческой основе — то 2 года или 120 тысяч км на машину, 5 лет или 500 тысяч км на батарею. Отдельно прописаны подвеска (1 год или 60 тысяч км), система освещения (3 года или 120 тысяч км), электромотор с инвертором (8 лет или 150 тысяч км). Под «коммерческой» в первую очередь подразумевается эксплуатация в такси.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Кроссовер Skywell ET5 — стопроцентная новинка.
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