Искусственный интеллект, дополненная реальность, голосовое управление, запоминание маршрута, активная подвеска... — все это вот-вот появится в доступных автомобилях, а не только в S-классе и ему подобных.

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Были времена, когда стеклоочистители, печка, кондиционер, подогрев сидений, радио и другие обязательные сегодня системы устанавливались только на премиальные машины. По мере развития технологий премиальные фишки «сползают» в менее дорогие модели и рано или поздно добираются до бюджетных.

Камера заднего вида с динамической разметкой, система доступа в салон без ключа, мультируль, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости — все это сегодня можно получить в Hyundai Solaris, Renault Logan или Skoda Rapid. А вот года через 3–4 на них будут стоять такие штуки... — читайте список!

1. Узнавание по лицу, голосу и отпечаткам

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Для реализации этих технологий сегодня нужно лишь программное обеспечение, сканер, микрофон и камера. И тогда машина будет узнавать вас издали, запуская двигатель и включая любимую музыку, а угнать еее будет невозможно.

Например, у Mercedes—Benz S—класса появилась система голосовой активации, которая открывает доступ к системам автомобиля. Кроме того, он узнает человека в лицо и помнит его отпечаток пальца. Кстати, вопреки расхожему мнению, сканер не считывает отпечаток неживого пальца, поэтому — сейчас будет черная шутка! — переживать за свои конечности не стоит.

2. Одним касанием

Тачскрины вместо физических кнопок — сомнительная замена, так как управлять системами на ходу не совсем удобно. Технология сырая и недоработанная, но в компании Mercedes—Benz нашли способ довести ее до ума и сделать удобной. В новом S—классе тачпады «понимают» заранее, куда тянется палец человека, а в момент касания экран тактильно подтверждает, что команда принята. Это подводит нас к еще одной функции будущего, которая есть в S—классе.

3. Зрительный контакт и жест как команда

Уже не человек должен следить за приборами, а наоборот, автомобиль следит за человеком, предугадывая его желания и понимая даже, в каком он настроении. Камеры машины постоянно заглядывают в глаза, определяя, куда смотрит водитель, а по движениям понимают, чего он хочет. Махнешь рукой, предварительно посмотрев на люк, — и он откроется.

Управление жестами есть не только в Mercedes—Benz S—класса, но и в BMW 7-й серии. Там, помахивая руками, можно управлять аудиосистемой и отвечать на звонки. Не хватает только заглядывания в глазки.

4. Лобовое стекло как экран

Между водителем и внешним миром есть стекло, которое может стать слоем дополненной реальности — на него можно выводить любые подсказки, проецируя их на нужном предмете. Для этого достаточно определить, на какой высоте находятся глаза водителя, после чего свести реальное и виртуальное не составит труда.

Самое «живое» лобовое стекло на сегодняшний день — у Мерседеса S—класса. На него выводятся динамические подсказки: на дороге появляются стрелки, даются рекомендации о скорости и перестроениях, и выглядит это не как дорогая забава — автомобиль буквально показывает пальцем, куда сворачивать и какая траектория будет оптимальной.

5. «Я тебе человеческим языком объясняю…»

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Голосовая идентификация уже упоминалась, и у нее есть прекрасное развитие: управление системами автомобиля без кнопок или жестов. Можно изменить положение кресла, режим работы климатической системы… Но это цветочки. В новом S—классе уже собирают урожай ягодок: систему автомобиля можно синхронизировать с умными системами дома и управлять ими в дороге. Например, можно узнать, чего не хватает в холодильнике, и заказать доставку продуктов на удобное время, запустить робот-пылесос или разогреть еду, активировать игрушку для кота и многое другое.

Интеллектуальный помощник BMW 7-й серии может читать вслух почту, а помощник Мерседеса — вовсе энциклопедия, которой можно задать любой вопрос и получить на него ответ.

6. Общение цветом

У подсветки салона есть огромный потенциал. Цвет не только создает настроение, но и может стать способом предупреждения. Например, если левая часть салона вдруг подсветится красным, что вы сделаете? Правильно — переключите внимание влево и увидите потенциальную опасность. К примеру, выходя из машины, повремените с открыванием двери, пока не проедет автомобиль или миллениал на моноколесе. В салоне нового Mercedes—Benz S—класса для реализации этого потенциала установлено 250 светодиодов.

7. Динамический свет

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Фары получили возможность менять форму пучка света. Водитель может видеть дорогу на сотни метров вперед, но при этом фары его машины никого не слепят. Такая технология уже применяется в машинах BMW и Mercedes—Benz. Например, у Mercedes—Benz S—класса в каждой фаре находится 84 светодиода и 1,3 миллиона крошечных управляемых зеркал. Кроме того, в зависимости от изгибов дороги или поворотов, о которых система узнает от навигатора, свет фар меняет направление и всегда остается перед автомобилем, не путаясь в кустах обочины.

8. Свои подушки для задних пассажиров

Сегодня фронтальные, а не только боковые, подушки зля задних пассажиров есть только в одной машине — в новом S—классе. Они установлены в спинках передних кресел. Благодаря строгости EuroNCAP такое решение должно очень быстро перекочевать и на другие автомобили.

9. Активная подвеска

У технологии тоже очень большой потенциал. Уже сегодня активная подвеска подключена к системе безопасности. Так, у S—класса при боковом ударе она подставит под него не двери, а более прочный порог, моментально увеличив дорожный просвет на 8 см.

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Аналогично работает при боковых ударах и подвеска Audi A8, которая при этом еще и облегчает посадку в автомобиль, приподнимая кузов. У Lexus LS кузов для удобства доступа в салон, наоборот, немного опускается.

В более далеком будущем активную подвеску начнут применять и на электромобилях. Запас их хода сильно зависит от сопротивления встречному потоку воздуха, а прижавшись к земле, можно проехать не один десяток дополнительных километров.

10. Меньше шума

Монотонный шум в салоне утомляет, и поэтому с ним нужно бороться. Например, прятать дверные ручки, как в новом S—классе, и делать так, чтобы аудиосистема гасила шумы, посылая встречные волны.

11. Полуавтономное вождение

До полноценных автопилотов еще далеко, но вождение становится все менее утомительным занятием. Например, Lexus LS и Mercedes—Benz S—класса могут пристроиться за другим автомобилем и ехать за ним на безопасном расстоянии, держась при этом в полосе движения. Водитель в этот момент отдыхает, превратившись на время в пассажира.

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BMW 7-й серии умеет самостоятельно возвращаться назад по той же траектории, но только на 50 метров. Где это может понадобиться? Во дворах, где негде развернуться и сложно разъехаться.

Кстати пришелся и автопарковщик, умеющий самостоятельно закатывать автомобиль в узкие места. Он уже есть не только у флагманов немецкой тройки, но и у машин попроще, таких как Kia, например.

12. Поворачивай колеса!

Поворачивать, задавая траекторию движению, могут не только передние, но и задние колеса. Эта система есть и у Mercedes—Benz S—класса, и у BMW 7-й серии, и у Audi A8. Ею оснастили даже новый Hummer. Это существенно улучшает маневренность на малых скоростях.

13. Замена турбине или ее помощник

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У турбин, которыми все чаще оснащаются моторы, появилась прекрасная альтернатива — мягкий гибрид. Он есть, например, на Аурусах и Audi и называется 12-вольтовая или 48-вольтовая (в случае Audi) электрическая система. Электромотор при этом, грубо говоря, находится на валу двигателя и добавляет крутящего момента, ощутимо подхватывая на любых оборотах. Во время торможения электромотор заряжает собственную батарею, благодаря которой может запустить двигатель в любой мороз.

Откуда берутся идеи

Сложно не заметить, что развитие автомобилей идет в направлении, обозначенном тремя словами: видеть, слышать, понимать. В машине-то уже давно, по большому счету, улучшать нечего. Зато есть много возможностей по улучшению общения между гаджетом на колесах и его хозяином.

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Фото: фирмы-производители