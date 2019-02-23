Компания Apple запатентовала систему распознавания лиц для бесключевого доступа в салон автомобилей.

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Apple получила права на систему распознавания лиц, которая может использоваться для разблокировки дверей автомобилей. Заявка на технологию была подана еще в начале 2017 года, а сегодня право на нее было зарегистрировано под названием «Система и метод авторизации транспортных средств» (System and Method for Vehicle Authorization).

Патент описывает два способа распознавания лиц для разблокировки дверей. Первый позволяет сделать это при помощи камеры на автомобиле, а второй — при помощи приложения Face ID на смартфоне Apple, начиная с модели X.

Технология распознавания лиц от Apple также позволяет запоминать настройки автомобиля для разных водителей. Например, настраивать положение кресел, включать любимую музыку, устанавливать температуру и режим обдува климат-контроля.

Когда новая система Apple появится на серийных автомобилях, неизвестно. Подобная технология демонстрировалась в прототипе Faraday Future FF91, который вряд ли пойдет в серию. Пока же единственный известный нам серийный автомобиль, который использует биометрические данные для разблокировки дверей, — это новый Hyundai Santa Fe для китайского рынка. Но тут следует оговориться, что для разблокировки салона этого кроссовера используются отпечатки пальцев, а не система распознавания лиц.

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