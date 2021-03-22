Мерседес: Не давайте незнакомцам ключи от авто!

«Прощайте, парни!» — говорит автопроизводитель в шуточном ролике менеджерам, которые помогают состоятельным людям припарковывать автомобили.

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Что могут сделать парковщики, если вы доверчиво отдадите им ключи от своей машины? Это в шуточной форме показано в новом ролике компании Mercedes-Benz, хотя, как известно, в каждой шутке есть... Но почему вдруг отпала такая необходимость? Все просто — скоро можно будет воспользоваться интеллектуальным паркингом от Мерседеса, чудо-помощник все сделает сам и припаркует автомобиль даже в очень узком месте.

Пугая нас «парковщиками», Mercedes продвигает технологию парковки S-класса. Пока это очень дорого, но со временем, мы уверены, все «мерсы» получат эту умную функцию. Сейчас ею пользоваться еще нельзя, и не потому, что ее не довели до ума, работает она как раз превосходно, а вот законодательство на этот счет запаздывает. На сегодняшний день не допускается, чтобы автомобиль действовал сам, а водитель находился снаружи.

Любопытно, что до отметки 1 минута 30 секунд трудно понять, что это на самом деле реклама новой функции автомобиля.

Мини-фильм рассказывает о забавных злоключениях трех неотесанных водителей-парковщиков Фредди, Расти и Эйса, которые любят поразвлечься на автомобилях клиентов.

Но когда в поле зрения появляется новый S-класс, который не останавливается на стойке парковщика, становится ясен реальный смысл этого видео — напоминание нам о том, что флагманский седан будет иметь функцию самостоятельной парковки, «как только правила и инфраструктура позволят». Так обстоит дело с большей частью автономных технологий, которые в настоящее время обещают многие автопроизводители, но законодательно они еще не оформлены.

А чем еще порадует новый Mercedes-Benz S-класса? Он выполняет различные команды: если ему сказать: «Привет, Мерседес!», ответит на вопросы, при этом понимая до 27 различных языков, а еще он активирует функции «умного дома», который у вас, конечно же, есть, если имеется такая машина.

Видео: Mercedes-Benz/YouTube