Топ-10 самых дорогих внедорожников в России

От 10 миллионов и выше — это как квартира, можно было бы брать ипотеку...

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Большинство таких машин сделаны для дорог, все ориентированы на комфорт, некоторые — на эксклюзивность... Покупают их часто за бренд. Ну а внедорожные качества идут как бы довеском. Но есть действительно универсальные модели, одинаково хорошо чувствующие себя и на трассе, и на пересеченной местности.

10. BMW X 6 M за 9,8 млн рублей

Странно, но самым дорогим кроссовером BMW стала не модель X7 M50d, которая дешевле примерно на 600 тысяч. Кросс-купе с 530-сильным двигателем объемом 4,4 литра обладает хорошими внедорожными возможностями, которые превосходят обычные требования владельцев. Автомобиль имеет дорожный просвет 216 мм, который благодаря пневмоподвеске увеличивается на 40 мм, а клиренс 256 мм — отличное подспорье на неровной местности. Кроме того, кроссовер способен преодолевать брод глубиной до 500 мм.

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Система полного привода xDrive распределяет крутящий момент между передней и задней осями в пропорции 40:60, но способна передавать 100% мощности двигателя на одну ось, за что отвечает многодисковая фрикционная муфта с электронным управлением. Имитация же блокировки межколесных дифференциалов происходит благодаря системе стабилизации, которая тормозными механизмами останавливает буксующее колесо. То есть в определенных ситуациях 100% крутящего момента может передаваться на одно зацепившееся колесо, и кроссовер выберется.

9. Jeep Grand Cherokee Trackhawk за 10 млн рублей

Автомобиль считается самым мощным серийным внедорожником в мире. Его 6,2-литровый двигатель V8 HEMI имеет мощность 717 л.с. и 875 Нм. Это настоящая «зажигалка» (3,7 секунды до 100 км/ч), которая не перестала быть внедорожником благодаря интегрированной раме, а также системе постоянного полного привода Quadra-Drive II. Есть понижающая передача и автоматическая блокировка заднего дифференциала. Более того, система может адаптироваться к типу грунта, а благодаря ассистентам Selec-Speed Control и Hill Ascent Control внедорожник прекрасно чувствует себя в горной или холмистой местности.

Впечатляет также дорожный просвет, который за счет пневмоподвески Quadra-Lift увеличен до 275 мм. Глубина же преодолеваемого брода может составлять до 700 мм.

8. Porsche Cayenne Turbo за 10,4 млн рублей

В рейтинге не нашлось места Audi, так как самым дорогим кроссовером бренда стал SQ8, который стоит всего 7 185 000 рублей. Но у концерна Volkswagen AG есть что предложить. Это, например, Porsche Cayenne Turbo с 550-сильным мотором объемом 4 литра.

У машины нет рамы или понижающей передачи, но ее внедорожные возможности расширены. Активный полный привод с многодисковой муфтой способен менять параметры работы в зависимости от условий, есть также имитаторы межколесных дифференциалов, противобуксовочная система и система помощи при спуске с горы, что для кроссовера более чем достаточно. Кроме того, глубина преодолеваемого брода может достигать 530 мм (пневматическая подвеска может увеличивать просвет с трассовых 190 мм до внедорожных 245 мм).

7. Aston Martin DBX за 14,5 млн рублей

На дорогах этого «британца» еще никто не видел, но прием заказов на первый внедорожник Aston Martin идет, поэтому машина попала в наш рейтинг. Кроссовер оснащается 4-литровым мотором мощностью 550 л.с. Производитель не делает упор на внедорожные качества модели, но отмечает ее относительно большой дорожный просвет от 190 до 235 мм и способность преодолевать водные преграды глубиной 500 мм, а также возможности пневмоподвески с адаптивными амортизаторами, имеющей семь режимов работы, среди которых есть и внедорожные. Система же полного привода способна имитировать блокировку межосевого дифференциала с передачей до 100% крутящего момента на передние или задние колеса, а также межколесную блокировку, но только на задней оси, как у модели Vantage.

6. Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC за 14,8 млн рублей

Этот автомобиль отличается не только роскошью и 558-сильным двигателем V8, но и честным полным приводом, который отличается наличием одноступенчатой раздаточной коробки с открытым межколесным дифференциалом планетарной конструкции — именно он распределяет крутящий момент без имитаций блокировки. Среди козырей также гидропневматическая подвеска E-Active Body Control. Она не только препятствует кренам на трассе, но и выравнивает кузов на бездорожье.

О прекрасных внедорожных возможностях автомобиля говорят также его клиренс, составляющий от 215 до 306 мм? и максимальная глубина преодолеваемого брода в 600 мм (больше только у Jeep). При этом в автомобиле особая ставка сделана на комфорт, для чего разработан уникальный режим движения «Maybach».

5. Lamborghini Urus за 15,2 млн рублей

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В этой модели очень много знакомых по другим автомобилям узлов и агрегатов. Его 4-литровый двигатель V8 мощностью 650 л.с. от Porsche выходит на пик крутящего момента слишком поздно для бездорожья (при 2250 оборотах в минуту). Автомобиль явно создавался для трассы, но для езды по плохим дорогам тоже годится. Его система полного привода от Audi распределяет момент по колесам с помощью самоблокирующегося межосевого дифференциала Torsen. Есть три режима движения — трасса, бездорожье и снег. Есть также активный задний дифференциал, но он предназначен, в основном, для штурма поворотов на трассе, когда для устранения эффекта недостаточной поворачиваемости тормозится не заднее колесо, смотрящее внутрь поворота, а разгоняется внешнее. Это делает езду азартнее, но не годится вне дорог. Поэтому машину нельзя назвать универсальной.

Дорожный просвет, равный всего 158 мм, может увеличиваться до 245 мм, но глубина преодолеваемого брода лишь 400 мм. И правда, жаль — ведь на такой машине только и принято, что через ручьи гнать...

4. Bentley Bentayga за 16,6 млн рублей

Как и в случае с Lamborghini Urus, система постоянного полного привода Бентяге досталась от Audi. Здесь стоит тот же Torsen, отдающий задним колесам максимум 85% крутящего момента, а передним — до 65%.

Но для бездорожья эта модель годится лучше, чем Urus. При аналогичном максимальном дорожном просвете она способна преодолевать броды глубиной до 500 мм. Среди плюсов автомобиля — широкая линейка моторов мощностью от 435 до 635 л.с., пневматическая подвеска в базе, а также умение менять жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости. Сейчас компания тестирует версию с удлиненной колесной базой, которая будет меньше подходить для бездорожья.

3. Land Rover Range Rover LWB Supercharged 17,2 млн рублей

Автомобили Range Rover являются настоящими внедорожниками, но самая дорогая 5,2-метровая версия модели меньше других годится для офф-роуда из-за слишком длинной колесной базы, достигающей 3123 мм. Частично этот «недостаток» компенсирует большой дорожный просвет, диапазон которого составляет от 228 до 330 мм. Но что самое удивительное, автомобиль, владелец которого чаще сидит на втором ряду, а не за рулем, способен преодолевать броды глубиной до 900 мм.

Как и у Mercedes—Maybach, у Range Rover есть раздаточная коробка с симметричным межосевым дифференциалом. Есть также электронное управление встроенной в дифференциал многодисковой фрикционной муфтой, которая отвечает за блокировку. В результате автомобиль способен прекрасно справляться с бездорожьем, и кроссовером его никто не назовет.

2. Mercedes — AMG G 63 за 17,9 млн рублей

На протяжении многих лет Gelandewagen остается самым уважаемым премиальным внедорожником. Только он и Jeep Grand Cherokee могут похвастать долгой и насыщенной событиями историей. Но Jeep не претендует на премиальность.

В версии AMG внедорожник оснащается 4-литровым двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм. Можно заказать пакет для бездорожья, который подразумевает более мягкие настройки подвески и шины повышенной проходимости. Но даже без него автомобиль готов для штурма пересеченной местности по умолчанию.

Это единственный премиальный внедорожник, который не только имеет систему полного привода с тремя жестко блокируемыми дифференциалами и понижающим рядом передач, но и сохранил рамную конструкцию, влияющую на жесткость кузова, а значит и на проходимость. Дорожный просвет автомобиля составляет 241 мм, а глубина преодолеваемого брода может достигать 700 мм.

При этом новое поколение внедорожника стало гораздо удобнее, современнее и практичнее в том, что касается второго ряда сидений, несмотря на сохраненный классический вид. «Осанка» машины изменилась, став коренастее за счет увеличившейся более чем на 12 см ширину, крены на трассе исчезли, а внедорожные возможности остались неизменными.

1. Rolls-Royce Cullinan за 31,8 млн рублей

Этот автомобиль нельзя назвать настоящим внедорожником, но в нем используются очень интересные решения. В частности крутящий момент приходит на передние колеса от задней оси. Благодаря преобразователю крутящего момента и пику крутящего момента (850 Нм), доступному уже при 1600 об/мин, установка раздаточной коробки с понижающими передачами не понадобилась.

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Внедорожный режим движения здесь один и называется Everywhere («Всюду»), а тип покрытия под колесами определяет электроника. Она же следит за распределением веса машины по колесам, управляя компрессором пневмоподвески. При этом дорожный просвет Cullinan составляет 250 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода может достигать 540 мм. Умение ездить вне дорог Cullinan, кстати, уже доказал.

Скоро в десятку самых дорогих кроссоверов и внедорожников войдет новая модель, отечественная. Это Aurus Komendant, который обещали выпустить в продажу в 2022 году. Его стоимость составит не менее 18 млн рублей (столько стоит самый доступный седан Aurus Senat, оснащенный теми же двигателем и трансмиссией). Следовательно, российский внедорожник сможет попасть на вторую строчку рейтинга. Если рубль больше не будет падать.

О жемчужинах ценового диапазона от 5 до 10 млн рублей вы можете узнать здесь.

Фото: Rolls-Royce, Mercedes-AMG, Daimler AG, Land Rover, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Jeep, BMW