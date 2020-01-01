Внедорожник Aurus Komendant появится в 2022 году

Предсерийный образец покажут следующей осенью.

Материалы по теме Появились изображения серийного Aurus Komendant

Предсерийный образец внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта ЕМП («Аурус»), будет представлен осенью 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. А серийное производство автомобиля начнется в 2022 году. Министр считает, что внедорожник станет самой востребованной моделью в линейке проекта Aurus.

Не получилось показать новинку на Московском автосалоне в августе этого года, как планировалось. Из-за коронавируса автосалон вообще отменили.

В проект Aurus входят седан Senat, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.

Судьба вертолета также прояснилась: первый такой Aurus класса люкс «Ансат» поставят в четвертом квартале 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского. Правда, из-за пандемии осложнился процесс согласования покупки вертолета, так как затруднено физическое тестирование машины. Но вопрос покупки обсуждается сразу с несколькими заказчиками. Ежегодно планируют продавать 20–25 «Ансатов».

Также недавно в России запатентовали дизайн мотоцикла Aurus.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»