Автодом Mercedes-Benz выполняет команду: «Эй, Мерседес!»

Campervan Marco Polo, созданный на базе вэна Mercedes V-Class, с января 2020 года будет оснащаться системой MBUX, позволяющей управлять спальным «чердаком», аудиосистемой и отоплением с помощью смартфона и даже голоса.

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Ползание по машине в поисках рычагов или переключателей — со временем это может уйти в прошлое автодомов, потому что умными становятся даже кемперы.

Обычный смартфон используется для связи между компактным кемпером Mercedes-Benz Marco Polo и бортовыми системами, такими как водоснабжение, освещение или отопление. При прикосновении к смартфону заднее сиденье с электроприводом трансформируется в кровать, а электрогидравлическая наклонная крыша может быть выдвинута и убрана. И в каждом случае манипуляции можно производить как снаружи, так и внутри автомобиля. Со смартфона также можно управлять освещением, включая внешнее, музыкальной системой или менять режимы холодильной камеры. В большинстве случаев это возможно с помощью голосовой команды, достаточно произнести волшебную фразу: «Эй, Мерседес!», — и дом на колесах, как хорошо обученный служебный пес, готов слушать и выполнять различные приказы.

Таким образом компания Mercedes—Benz впервые предложила новое решение подключенного автокемпера в Marco Polo, что делает повседневную жизнь туриста еще комфортнее и технологичнее.

Marco Polo — это компактный кемпер для тех, кто не хочет отказываться от комфорта даже в длительном пути. В автомобиле есть все, что необходимо для поездки, проживания и сна: продуманная отделка салона с люксовой кухней, подъемная крыша с двухспальным местом под ней, а также двухместное сиденье со спальным местом. В кухонной зоне есть встроенный холодильник, практичные выдвижные ящики и большой складной стол. В России цены на Marco Polo в версии Activity начинаются от 3 649 740 рублей.

Этот туристический автотрейлер TrailManor достаточно компактный, но при желании может стать квартирой со всеми удобствами.



Автодом Mercedes-Benz выполняет команду: «Эй, Мерседес!» Campervan Marco Polo, созданный на базе вэна Mercedes V-Class, с января 2020 года будет оснащаться системой MBUX, позволяющей управлять спальным «чердаком», аудиосистемой и отоплением с помощью смартфона и даже голоса. Автодом Mercedes-Benz выполняет команду: «Эй, Мерседес!»

Фото: Daimler