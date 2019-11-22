На заметку путешественникам: пикап превратили в жилой домик на колесах

Настоящие автокемперы порой слишком дороги и редко нужны. Поэтому надстройка на пикап — хороший выход из положения. Если, конечно, у вас есть пикап.

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Разумеется, как вариант, можно приобрести специальный прицеп для автопутешествий, но он сильно затрудняет управление, да и для такого автопоезда права нужны другой категории. Поэтому представленный компанией Camp Crown домик-надстройка станет для многих неплохой альтернативой. Не нужен — стоит во дворе, понадобился — заехал под него и в путь, покорять неведомые просторы. Прибыл на место, присоединил телескопические «ноги», они слегка приподнимут надстройку, позволяя автомобилю из-под нее выехать, а потом поставят его параллельно земле. Крепление довольно надежное, и сам домик превращается в стационарный.

Обычно пикапы имеют достаточную грузоподъемность, у них мощная задняя подвеска, часто даже рессорная, так что все рассчитано — такую «ношу» выдержать они способны.

Серия Camp-Crown Mono — это бесшовные моноблочные стеклопластиковые кабины, которые благодаря своей цельной конструкции максимально защищены от протечек и в то же время легкие, но вполне устойчивые. Они идеально подходят для четырехместных пикапов, таких как Ford Ranger, Mercedes X-класса, VW Amarok, Nissan Navara, Isuzu D-Max и Toyota Hilux.

Жилой домик Camp-Crown Mono 6 — идеальное пространство для троих взрослых или двух взрослых и двух детей. В нише над кабиной располагается большая кровать размером 197x205 см. Сразу за ней следует большой обеденный стол с диванчиком, который при желании превращается в дополнительное спальное место, справа располагается компактный кухонный блок, который, однако, имеет довольно скромное рабочее пространство и минимум места для хранения, а плита встроена в нижний шкаф. Но все, что нужно, под рукой есть.

На борту Camp-Crown Mono 6 Wohnkabine также имеется ванная комната с раковиной и душем, которые встроены в задний левый угол домика. Для эффективного использования небольшого пространства над унитазом располагается откидная раковина, достаточно большая, чтобы даже помыть волосы. Есть в мини-домике и высокий шкаф с шестью отделениями, который вмещает много одежды в сложенном виде. Увы, гардероба здесь не присмотрено, место все же приходится экономить.

Цены на такой дом на колесах стартуют от 40 тысяч евро.

Существуют и кемперы-трансформеры: две минуты — и они превращаются в квартиру со всеми удобствами.



На заметку путешественникам: пикап превратили в жилой домик на колесах Настоящие автокемперы порой слишком дороги и редко нужны. Поэтому надстройка на пикап — хороший выход из положения. Если, конечно, у вас есть пикап. На заметку путешественникам: пикап превратили в жилой домик на колесах

Фото: Camp Crown