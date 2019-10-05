Полгода в Subaru Outback: девушка и собака едут в путешествие

Правда, в машине нет душа и туалета, но в целом — это «помещение», в котором короткое время можно просуществовать.

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Шон обратилась к мастеру с просьбой перестроить заднюю часть своего Subaru Outback таким образом, чтобы автомобиль стал пригодным для путешествий. В нем появились холодильник, кровать и множество выдвижных ящичков для различных вещей. Места в ее универсале не стало больше, но за счет гармонизации пространства в нем теперь можно рационально разместить большое количество предметов, необходимых в дальних поездках. Здесь хватает места для девушки и ее собаки, которые задумали отправиться в полугодовое путешествие.

Один выдвижной ящик представляет кухонную зону с варочной панелью Coleman, в другом — достаточно места для одежды и всяческих мелочей. Есть также крошечный холодильник, а в глубокой нише располагается место для зарядки ноутбука. Ни один сантиметр полезной площади здесь не пропадает. Съемные перегородки дают возможность подстроить пространство под нужды владельца. На крыше установлена солнечная панель для выработки электричества.

Результатом всей этой работы стало впечатляющее использование пространства. С добавлением поролонового матраса и одеяла Субару действительно становится тем автомобилем, в котором можно жить, по крайней мере непродолжительное время. Основными ограничениями являются отсутствие душа, туалета и относительно небольшой резервуар для воды.

Этот туристический прицеп появился на свет из-за прихоти жены владельца компании. Она хотела путешествовать со всеми удобствами и терпеть не могла придорожные отели.



Видео: YouTube