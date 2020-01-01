Первые задние подушки безопасности появятся 2 сентября

Задние пассажиры получат фронтальные подушки безопасности и сделают задний диван машины самым безопасным местом в мире.

Daimler AG представит 2 сентября 2020 года новый Mercedes-Benz S-класса, а вмести с ним будет появится и новая технология безопасности — задние фронтальные подушки, которые защищают пассажиров при лобовых столкновениях. Пока мало что известно о новой технологии, но, видимо, инженеры пересмотрели конструкцию передних кресел, либо нашли иное решение. О том, как разработчики решили проблему, мы узнаем 29 июля, во время официальной презентации уникальной технологии.

Таким образом, Mercedes-Benz S-класса станет первым автомобилем, оборудованным подушками безопасности, предназначенными для защиты пассажиров на задних сиденьях при лобовом столкновении.

«Это требует совершенно иная концепция, отличная от той, которая применяется для передних подушек безопасности», — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

В частности, разработчики адаптировали задние подушки к детским сидениям, но это далеко не единственная особенность новой технологии.

Более того, в S-классе появится новая функция Pre-Safe Impulse Side, которая с помощью подвески будет поднимать кузов машины выше в случае, если столкновение неизбежно. При этом передний пассажир и водитель будут «перемещаться» ближе к центру кузова автомобиля, подальше от элементов, способных нанести травмы, с помощью надувных подушек сидений.

Новый S-класс также умеет издавать звуки животных. Но для чего? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Daimler AG