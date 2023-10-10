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Тест на знание ПДД – 80% профессионалов ошибаются

Этот тест легко пройдут выпускники автошколы, но завалят опытные водители

Коварный нюанс ПДД, о котором не знают 80% водителей

Автопоезд и рейсовый городской автобус движутся по средней полосе с максимально разрешенной для них на данном участке скоростью. Можно ли водителю фуры опередить автобус? Как ему это сделать, чтобы не нарушить ПДД?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

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За РулемМитрошин Дмитрий
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