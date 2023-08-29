Самые нужные товары для вашей машины осенью: топ-9

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Осень всегда приходит внезапно. Вчера погода радовала солнышком, а сегодня и дальше по прогнозам – хмарь, изморось и темень. Впрочем, темень, она уже и сейчас – с восьми вечера фары включаются.

У вождения осенью и зимой есть особенности, которые, если к ним не подготовиться, убивают все удовольствие и делают поездки опасными. Это не только всем известные плохое сцепление шин с дорогой и холодные пуски, которые ускоряют износ двигателя.

Об этом и поговорим – об интересных товарах, которые сделают осеннее и зимнее вождение безопасным и даже приятным.

Тем более что Мегамаркет сейчас дает Мегакешбэк до 60% на товары для авто. Но стоит поторопиться – акция продлится до конца лета. С правилами ее можно ознакомиться здесь. А чтобы сэкономить вам время, мы подкинем несколько идей для покупок.

1. Сгладить холодные пуски

Замена масла в зиму – отличная идея. Со свежим маслом холодные пуски проходят легче. Осталось только прикинуть, на какое перейти, чтобы было недорого и качественно, а доливы масла в мотор (увы, без них сегодня никак) сводились к минимуму.

Можно попробовать моторное масло Teboil Gold L 5W-40, подходящее для всех современных моторов. У него высокое качество и идеальная для зимы вязкость, кроме того оно почти не угорает. Цена удивит, а кешбэк позволит запастись канистрой на доливы.

2. Хорошо управляться на слякоти

Благодаря реагентам и оттепелям зимы в средней полосе мало чем отличаются от поздней осени. Нередко шинам чаще приходится ездить по лужам и слякоти, а не по снегу или льду. И тут важно подобрать такую резину, которая, кроме прочего, хорошо отводит воду из пятна контакта.

Это, например, Yokohama Ice Guard IG55 или Michelin X-Ice North 4. У них есть и шипы, и множество ламелей, и канавки для отвода воды.

3. Дистанционно запустить двигатель

Иностранные автопроизводители отключают ПО проданных в России машин, и уже не все могут запустить дистанционно двигатель, чтобы прогреть мотор и салон перед поездкой.

Поэтому стоит стать автономнее и купить автосигнализацию StarLine A93 v2 ECO. Она модульная, и переплачивать за лишние функции не придется.

4. Записать ДТП

С приходом холодов аварий на дороге станет больше, периодически даже будут «Дни жестянщика», когда машины бьются массово. Самым внимательным наблюдателем в случае спора на дороге станет видеорегистратор, запись которого с весны 2016 года приравнивается к свидетельским показателям.

Лучше использовать такие видеорегистраторы, которые дают хорошую картинку даже в сумерках и ночью. Например, 70MAI Dash Cam 1S Midrive D06. Помимо прочего, он реагирует на резкие ускорения и торможения, а также на удары, отправляя записи происходящего в этот момент в защищенную папку – стереть их случайно уже не получится.

5. Отремонтировать шину

Даже в светоотражающем жилете человек может быть незаметным на дороге. Гулять же по дороге, рискуя жизнью, нам приходится чаще всего из-за пробоя колеса. Чтобы заменить его, требуется минимум 15-20 минут. И все это время водитель, сидя на корточках, рискует быть сбитым.

Решение простое – сократить время ремонта. Для этого можно прямо через золотник залить в проколотое колесо, не снимая его, специальный герметик – Runway RW6125 или Tyre Inflator AIM-ONE TI-270, который тут же залатает дыру изнутри, и вам не придется рисковать жизнью или пачкаться, меняя колесо.

6. Отчистить зеркала

Запотевшие или покрытые каплями боковые зеркала заднего вида можно, конечно, протереть (что неудобно) или прогреть (если есть подогрев зеркал). Но можно сделать так, что на поверхности зеркала вода просто не будет держаться. Никогда и ни в каком виде.

Идем на МегаМаркет и покупаем, например, специальную пленку Антидождь на зеркало автомобиля Waterproof Membrane unipha. Клеим ее на зеркала и забываем о проблеме запотевания.

7. Забыть про скребок

Вы готовы в этом сезоне снова шкрябать лобовое стекло, очищая его ото льда? Скорее всего нет, но куда деваться... Проблема имеет решение, и покупать новый автомобиль с подогревом лобового стекла не нужно. Достаточно взять баллончик антильда. Например, Eltrans.

Он действует, как спрей антидождь, не давая воде задерживаться на лобовом стекле, а значит пользоваться им можно начать еще до заморозков. Брызгаем на лобовое стекло и растираем дворниками. Применять его можно и для разморозки уже покрытых льдом или инеем стекол.

8. Сесть на теплое

Оснастить подогревом можно любое кресло автомобиля. Как переднее, так и заднее. Поэтому расстраиваться с наступлением холодов из-за отсутствия подогревов кресел в машине или их поломки не стоит.

У чехла с подогревом сиденья Skyway, например, греется не только сиденье, но и спинка. Благодаря термостату чувствовать себя, как жаркое на сковородке, не придется – у чехла есть два режима степени нагрева.

9. Добраться до дачи

Внедорожные шины хороши в грязи, снегу, на камнях и так далее, но по ровным дорогам ездить на них не совсем удобно. Поэтому даже внедорожкники чаще обуты в трассовую резину. Но даже такие шины можно на время превратить в зубастые внедорожные.

Для этого нужен лишь комплект противобуксовочных лент, типа Airline AAST-01. Они легко крепятся на колесо и позволяют преодолевать сложные участки с минимальным риском застрять и «сесть на брюхо».

Приятный бонус

Напомним, что до конца августа (по 31 включительно или до момента исчерпания фонда) на Мегамаркете действует Мегакешбэк на товары для авто, дающий кешбэк на товары раздела до 60% – обращайте внимание на специальный значок акции возле цены, на котором указан повышенный процент начисления бонусов за его покупку.