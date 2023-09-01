«За рулем» в сентябре: Веста и конкуренты; какие авто везут из Японии; продлить жизнь АКБ
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 9/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Ремоторизация: что это и зачем
- Ралли Москва-Лиссабон – в честь юбилея журнала «За рулем»
- Штрафы за среднюю скорость вернут?
- Почему ездят без полиса ОСАГО
- На сколько подорожает такси?
- Новые Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser Prado
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 летПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовБАМ: история трудового подвига
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Haval M6 – честный кроссовер по адекватной цене
- Exeed RX: неужели как Lexus?
- Jetour Dashing и сплошные сенсоры
- Новый кроссовер GAC GS8
ЗР АКТИВ
- ОСАГО: ремонт или деньги?
- Правый руль: что везут из Японии
- Новые законопроекты – нужные и не очень
ЗР ТЕСТ
- Новая Лада Веста, Geely Emgrand и Kaiyi E5 – истина в цене?
- Снегоболотоход Архант N не знает преград
- Honda Accord из Америки: б/у, не очень дорого
ЗР ЭКСПЕРТ
- Большая экспертиза ЗР. Моторное масло 5W-40: наше против импортного
- Трещоточные комбинированные гаечные ключи «на 19»: есть хорошие!
- Как продлить жизнь АКБ
- Пневмоочистители – есть ли от них толк
- Защищаем салон водоотталкивающими составами
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Volvo XC60; Mitsubishi Pajero; Nissan Note
- Вторичка: выбираем надежные японские кроссоверы – и недорогие!
- Вторые руки. Ford Mondeo пятого поколения
- Тест-ремонт. Обслуживаем Chery Tiggo 7 Pro Max своими силами
- В Париж, по делу, за маслом!
- Парк ЗР: Лада Веста – еще жива!
А также:
- НАМИ-013 – машина, которой можно было гордиться
- Mercedes-Benz семейства W124 – роскошный и практичный
- Полная история ЗИС-110 – от такси до партийной элиты
- Sollers Argo – донор для УАЗа
- Среднетоннажник Валдай 8 с новым дизелем
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
1
Поделиться:
Оцените материал:
0