Chery Tiggo 7 Pro Max: есть одна претензия...
Китайский кроссовер подошел к первому ТО с безнадежно устаревшей прошивкой софта. С ней же и вернулся от дилера – почему?
Chery Tiggo 7 Pro Max, 1.5T (147 л. с.), CVT
- Изготовитель – Chery Automobile, Китай
- Год выпуска – 2022
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2023 года
- Пробег на момент отчета – 10 500 км
От первого ТО, которое Chery Tiggo 7 Pro Max прошел при пробеге 10 тысяч км, я больше всего ждал обновления софта медиасистемы. Ибо других претензий к машине фактически не было, а вот поправить некоторые моменты русификации меню хотелось.
Особых «глюков» медиакомплекса на нашей машине нет, хотя другие владельцы на них жалуются. Однако, хотя уже существует прошивка 02.03.00, из сервиса наш Tiggo 7 Pro Max выехал с прежней 02.01.00.
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Карты встроенной навигации Here актуальны по состоянию на 2021 год.
Получается, если в работе медиасистемы нет «криминала», дилер софт не обновляет. Интересно, а карты встроенной навигации Here с актуальностью на 2021 год (дата зашита в номер версии) – это не криминал?
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