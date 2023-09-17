Полузабытые проекты СССР: крутой вездеход с необычной трансмиссией

Артиллерийскому тягачу ЭАТЭ-1 были нипочем и обледенелые подъемы крутизной до 15 градусов, и глубокая снежная целина, и 75-сантиметровые рвы.

В 1950 году в Академии бронетанковых и механизированных войск был собран экспериментальный артиллерийский тягач с электрической трансмиссией – ЭАТЭ‑1. Основное назначение – буксировать артиллерийские орудия массой до 7 т.

Два дизельных двигателя по 110 л. с. работали в связке с парой генераторных установок и тяговыми электромоторами. Необычная машина успешно прошла тяжелые испытания, преодолевая обледенелые подъемы крутизной до 15 градусов, полуметровую снежную целину и рвы глубиной 75 см.

ЭАТЭ‑1 – экспериментальный артиллерийский тягач 1950 года с электрической трансмиссией.

Из недостатков опытной конструкции были отмечены отсутствие отопления в кабине, тугие органы управления, а также сложности с синхронной работой двух двигателей.

В итоге необычный тягач уехал на МАЗ, где послужил прототипом для серии машин МАЗ‑535 и МАЗ‑537.

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Публикацию из журнала «За рулем» за 1974 год, посвященную четырехосному тягачу МАЗ-537, смотрите тут.

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Фото: из архива автора