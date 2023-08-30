Omoda S5 – новый законодатель моды. Обзор седана от нашумевшего бренда

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Седан Omoda S5 был представлен только в середине апреля, но было сразу понятно, что эта новинка станет бестселлером на российском авторынке.

Технологичность, безопасность и стильный дизайн – это неоспоримые преимущества S5, а отдельное спасибо можно сказать кроссоверу Omoda C5, который показал россиянам, что за столь привлекательный ценник действительно можно получить отличный автомобиль, а бренд достоин доверия и внимания.

По экстерьеру новинка получилась менее эпатажной, чем кроссовер C5, что может даже пойти на пользу тем, кто не хочет привлекать слишком много внимания. В целом же дизайн вышел очень сбалансированным и при этом не лишенным изюминок: эффектная светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, хромированные патрубки выхлопной системы и, конечно же, фирменная решетка радиатора Star Diamond.

Внутри автомобиля вас ждут максимальный уровень комфорта и множество смарт-технологий. Панорамный люк, климат-контроль с ионизацией, датчики света и дождя, атмосферная подсветка, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и другие премиальные опции являются приятным сюрпризом в автомобиле, цена которого начинается всего от 2 019 900 рублей. Отдельного внимание заслуживает мультимедиа с цифровой приборной панелью, качественным основным дисплеем, а также поддержкой CarPlay и Android Auto. Жители же холодных регионов и любители тепла непременно оценят наличие полного зимнего пакета со всевозможными подогревами.

Под капотом Omoda S5 располагается один из двух доступных на выбор силовых агрегатов: 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л.с и турбированный двигатель с тем же объемом, но мощностью уже 147 л.с. Оба двигателя демонстрируют приятную динамику, а комфорта добавляет полный набор систем активной и пассивной безопасности, который включает в себя систему мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора 360 градусов и множество других систем ADAS.

Omoda S5 доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. В самом продвинутом исполнении есть и наружная декоративная подсветка, и панорамный люк, и полный набор систем безопасности. Ознакомиться же со всеми исполнениями лично вы можете у официального дилера Omoda КЛЮЧАВТО Краснодар.

К слову, сейчас как раз действует специальное предложение с выгодой до 280 000 рублей при покупке в кредит с Trade-in, так что это отличный момент, чтобы стать владельцем этой примечательной новинки!

Omoda КЛЮЧАВТО Краснодар

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