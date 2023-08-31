Сделать до осени – что советуют бывалые автолюбители
Залезть под машину
Пока на улице сухо, даже негерметичные пыльники ШРУСов, шаровых опор или рулевых наконечников пусть не в полной мере, но все же препятствуют загрязнению. Но вот осенью с затяжными дождями и глубокими лужами все меняется. Вода с грязью быстро проникает через трещины в резиновых чехлах, и шарниры выходят из строя.
Поэтому в конце лета обязательно проверьте состояние пыльников. Лучше это делать на подъемнике или в смотровой яме.
Измерить температуру
Система охлаждения, бесспорно, должна быть исправна в любое время года. Но с приближением осени вылезают неисправности, которые замечаешь исключительно с приближением первых холодов.
К примеру, при неплотно закрывающемся клапане термостата двигатель летом все равно прогреется быстро. А вот с понижением наружной температуры время прогрева увеличится. Одновременно вырастет и расход топлива.
Кроме того, это скажется и на комфорте. Ведь система отопления салона тоже перестанет работать как надо.
Мнение специалиста
Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:
– До наступления серьезных холодов необходимо проконтролировать температуру в системе охлаждения с помощью специального сканера. В теплое время года можно не заметить, что клапан термостата системы охлаждения двигателя неплотно закрывается.
Обеспечить обзор
Поменяйте стеклоочистители! Нынешним летом стояла сильная жара, и кромки дворников наверняка деформировались. А осенью требования к работе систем очистки выше. Чаще идет дождь, раньше темнеет, грязи на дорогах больше.
В общем, не экономьте на этом расходнике. Необязательно тратиться на дорогие дворники. Наши испытания показали, что бюджетные часто работают не хуже.
С приближением осени потихоньку переходим с летней стеклоомывайки на спиртосодержащую. При этом сразу заливать жидкость на «минус 30» не стоит – от нее будет исходить неприятный резкий запах, обусловленный наличием большого количества изопропила. Ее прибережем на более холодное время. А для начала хватит и «минус 10».
Убрать листья
Они скапливаются под капотом – в основном, в коробе воздухопритока. Об этой важной операции часто забывают (а порой вовсе не знают) многие автолюбители.
Потому почти в каждом автомобиле в моторном отсеке можно будет обнаружить прелые листья и обломки веток многолетней давности, которые давно превратились в перегной. А ведь через эту «флору» проходит в салон воздух, которым мы дышим.
Проверить аккумулятор
После жаркого сезона обязательно проконтролируйте уровень электролитах в «банках». Этот совет для тех, у кого батарея обслуживаемая (сверху пробки со шлицами под большую крестовую отвертку). Если электролита мало, долейте дистиллированную воду.
Проверьте напряжение на клеммах АКБ (подробнее тут). Если оно ниже 12,5 В (а батарее уже 4-5 лет), есть смысл купить новый аккумулятор! Зиму прежний не переживет. А к холодному сезону АКБ еще подорожают!
Необязательно сразу устанавливать новую батарею под капот, если старая еще работает – пусть ждет своего часа.
Батарею надо хранить в заряженном состоянии. И желательно – в холоде. Саморазряд при низких температурах будет меньше.
- Почему летом возникает масложор, читайте тут.
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