Сделать до осени – что советуют бывалые автолюбители

Современный автовладелец редко обращает внимание на смену времен года. Разве что колеса по сезону меняет. Однако есть сезонные операции, которыми не стоит пренебрегать.

Залезть под машину

Пока на улице сухо, даже негерметичные пыльники ШРУСов, шаровых опор или рулевых наконечников пусть не в полной мере, но все же препятствуют загрязнению. Но вот осенью с затяжными дождями и глубокими лужами все меняется. Вода с грязью быстро проникает через трещины в резиновых чехлах, и шарниры выходят из строя.

Поэтому в конце лета обязательно проверьте состояние пыльников. Лучше это делать на подъемнике или в смотровой яме.

При малейшем подозрении на плохое состояние пыльника – меняйте. Замена шарнира обойдется дороже.

Измерить температуру

Система охлаждения, бесспорно, должна быть исправна в любое время года. Но с приближением осени вылезают неисправности, которые замечаешь исключительно с приближением первых холодов.

К примеру, при неплотно закрывающемся клапане термостата двигатель летом все равно прогреется быстро. А вот с понижением наружной температуры время прогрева увеличится. Одновременно вырастет и расход топлива.

Кроме того, это скажется и на комфорте. Ведь система отопления салона тоже перестанет работать как надо.

Мнение специалиста

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– До наступления серьезных холодов необходимо проконтролировать температуру в системе охлаждения с помощью специального сканера. В теплое время года можно не заметить, что клапан термостата системы охлаждения двигателя неплотно закрывается.





Обеспечить обзор

Поменяйте стеклоочистители! Нынешним летом стояла сильная жара, и кромки дворников наверняка деформировались. А осенью требования к работе систем очистки выше. Чаще идет дождь, раньше темнеет, грязи на дорогах больше.

Негодные дворники при испытаниях ведут себя примерно вот так. Но столкнуться с этим в пути не хотелось бы.

В общем, не экономьте на этом расходнике. Необязательно тратиться на дорогие дворники. Наши испытания показали, что бюджетные часто работают не хуже.

С приближением осени потихоньку переходим с летней стеклоомывайки на спиртосодержащую. При этом сразу заливать жидкость на «минус 30» не стоит – от нее будет исходить неприятный резкий запах, обусловленный наличием большого количества изопропила. Ее прибережем на более холодное время. А для начала хватит и «минус 10».

Убрать листья

Они скапливаются под капотом – в основном, в коробе воздухопритока. Об этой важной операции часто забывают (а порой вовсе не знают) многие автолюбители.

Потому почти в каждом автомобиле в моторном отсеке можно будет обнаружить прелые листья и обломки веток многолетней давности, которые давно превратились в перегной. А ведь через эту «флору» проходит в салон воздух, которым мы дышим.

В коробе воздухопритока под ветровым стеклом скапливаются килограммы грязи. В осенне-зимний период это будет вызывать запотевание ветрового стекла. Ведь климатическая установка забирает воздух именно отсюда.

Проверить аккумулятор

После жаркого сезона обязательно проконтролируйте уровень электролитах в «банках». Этот совет для тех, у кого батарея обслуживаемая (сверху пробки со шлицами под большую крестовую отвертку). Если электролита мало, долейте дистиллированную воду.

Проверьте напряжение на клеммах АКБ (подробнее тут). Если оно ниже 12,5 В (а батарее уже 4-5 лет), есть смысл купить новый аккумулятор! Зиму прежний не переживет. А к холодному сезону АКБ еще подорожают!

Необязательно сразу устанавливать новую батарею под капот, если старая еще работает – пусть ждет своего часа.

Батарею надо хранить в заряженном состоянии. И желательно – в холоде. Саморазряд при низких температурах будет меньше.

Почему летом возникает масложор, читайте тут.