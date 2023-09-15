Для чего на самом деле нужен утильсбор – ответ эксперта

К утилизации отслуживших свое машин утилизационный сбор отношения не имеет.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Почему утилизационный сбор часто называют акцией в поддержку АВТОВАЗа?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– Потому, что это поддержка отечественных автопроизводителей – в том числе и АВТОВАЗа. Это нормальная мировая практика – тем или иным способом поддерживать своих.

До 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, такой поддержкой (или защитой) были «заградительные» ввозные пошлины: 30% на новые машины. В течение шести лет их снизили до 15% – согласно требованиям ВТО. Но ввели утильсбор – чтобы компенсировать это снижение.

Заводам, обеспечившим высокую степень локализации, государство покрывает утильсбор промышленными субсидиями. Таким образом Лады, УАЗы и ГАЗели сохраняют рыночное преимущество более низкой цены. Но к утилизации отслуживших свое машин эти выплаты, по сути, отношения не имеют.

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Фото: ТАСС и «За рулем»