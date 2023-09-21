Вопрос про подвеску кроссоверов (и ответ эксперта)

Зачем автопроизводители усложняют себе жизнь, оснащая одну и ту же модель то полузависимой балкой, то многорычажкой? Есть тонкости!

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Почему порой на одной и той же модели кроссовера с полным приводом ставят сзади многорычажную подвеску, а на моноприводе – простую балку?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Прежде всего потому, что полузависимая балка куда дешевле.

Хотя так делают не все производители. Скажем, японские концерны обычно сохраняют независимой заднюю подвеску и на переднеприводных версиях.

А почему не ставят дешевую балку на полноприводные версии? Дело в том, что разместить редуктор привода колес задней оси, чтобы совместить полный привод с полузависимой балкой, технически сложно. Но такое решение всё же встречается – например, на Suzuki SX4 и его итальянском клоне Fiat Sedici.

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Как экономят автопроизводители, подробно рассмотрено тут.