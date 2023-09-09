Почему его дразнили «ушастым» – ретротест любимого Запорожца

Воздушное охлаждение двигателя, опасная печка, пепельница для защиты мотора... Этот автомобиль был не только средством передвижения, но и сборником технических изюминок.

Мыльница с короткими ушами

Мыльницей Запорожцы 966 и 968 называли за характерное ребро жесткости с молдингом, подчеркивающим границу между верхом и низом кузова. Низ – отделение для мыла, верх – крышка.

Серийно ЗАЗ-968 выпускали с 1971 года. От предшественника ЗАЗ-966 он отличался усиленным кузовом и декором. В 1974-м убрали смешную фальшрешетку радиатора, то есть решетку того, чего нет, и сделали вместо нее хромированную накладку.

Годом раньше, в 1973-м, укоротили «уши» — воздухозаборники моторного отсека. Знатоки с первого взгляда отличают ранние и более поздние автомобили именно по ним. Кстати, эти самые уши привлекали малолетних хулиганов, которые норовили засунуть туда всякую гадость.

Тепло с капризами

К моменту появления ЗАЗ-968 шутки, что мотора спереди нет потому, что его украли или спрятали в багажник, кончились. К тому, что двигатель у Запорожца сзади, все привыкли.

Спереди — запаска и аккумулятор. Места для поклажи немного. Его недостаток многие владельцы компенсировали багажниками на крышу.

В багажнике установлена и легендарная запорожская автономная бензиновая печка. Задумано классно: зимой в машине становилось тепло уже через несколько минут. Но отопитель очень капризный, да еще и пожароопасный. Многих владельцев Запорожцев спасало то, что зимой они не ездили.

Спереди в багажнике – запаска, аккумулятор и автономная бензиновая печка.

Ухоженный, исправный Запорожец внешне легко опознать по развалу передних колес. Подвеска — независимая на поперечных торсионах, которые установлены во втулках. Машины с изношенными втулками отличала «разлапистость» передних колес. А замена втулок — работа серьезная, для квалифицированного автослесаря.

Дом для двигателя

Двигатель V4 воздушного охлаждения рабочим объемом 1,2 л развивал 40 л.с. Немного, но для большинства покупателей куда важнее была надежность и ремонтопригодность. А с этим у Запорожца все нормально.

Мотор воздушного охлаждения – более шумный, но одновременно и более простой. И дефицитный тосол не нужен (так называли в СССР охлаждающую жидкость).

Цилиндры – отдельные. И снимать мотор не слишком сложно. Проще всего опустить вниз, вывесив задок машины. Некоторые даже носили двигатель для ремонта домой и там, в квартире, не спеша приводили в порядок.

Народный герой

На задних сиденьях тесно. Ходила даже шутка, что мотора сзади не слышно, поскольку колени уши закрывают. Но ведь ездили семьями и на дачи, и в отпуск на юг или в Прибалтику. Ездили и радовались.

Спереди удобно, если привыкнуть к аркам колес, мешающим левой ноге водителя и правой пассажира.

Рычаг коробки передач сильно люфтит и требует некой привычки. Но по сравнению с ранними переднеприводными машинами в Запорожце с этим все вполне прилично. Тут тоже тяга, только идет не вперед, а назад.

Вот к чему точно надо привыкать – к зеркальной схеме переключения передач (на части ранних машин). Первая – назад, вторая – вперед.

Сзади не очень просторно, но жить можно.

До 40-50 км/ч автомобиль разгоняется резво. Но на шоссе крейсерская скорость километров 80, ну 90 в час. Хотя официальная максималка – 120 км/ч.

Бросать окурки в окно неприлично, а из окна Запорожца еще и опасно. Они залетают в «уши» — воздухозаборники. Емкая пепельница в этой машине – важная деталь!

У Запорожца два бардачка – слева и справа. Но оба – без крышек.

Сильные стороны ЗАЗ-968 — независимые комфортные подвески и очень неплохая проходимость. Дорожный просвет — 190 мм, днище почти ровное, а задние ведущие колеса хорошо загружены. Барабанных тормозов без усилителя легкой и не слишком быстрой машине вполне хватает.

Любимец публики

«Ушастых» 968-х Запорожцев, без учета предыдущих ЗАЗ-966, сделали больше миллиона.

Скромные «ушастые» жили в советских семьях десятилетиями, переходили от отца к сыну. А у многих владельцев были первыми автомобилями в жизни и потому особенно памятными и любимыми.

Запорожец с двумя ДВС и полным приводом тут.