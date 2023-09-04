Эксперимент: можно ли захмелеть от кваса, кефира, простокваши?

На дорогах бывают случаи, когда абсолютно трезвого водителя могут заподозрить в алкогольном опьянении. Причин тому несколько: употребление лекарств на спиртовой основе, спиртосодержащие продукты питания или вчерашнее участие в застолье.

Представьте, что вас остановил сотрудник ГИБДД и просит «подышать в трубочку». И когда цифры в алкотестере показывают больше, чем ноль, вы вспомните, что пили квас, кефир, кумыс... И это все из-за них, будь они неладны.

Итак, выясним, возможно ли «нализаться» при помощи обычной простокваши?

Испытуемый набор продуктов

В эксперименте мы использовали:

кефир;

два вида кваса;

две коробки конфет с ликером;

две бутылки безалкогольного пива.

Из аптеки будем испытывать средство для полоскания рта и настой валерианы, поскольку они на спиртовой основе.

Продукты и добровольцы готовы к испытаниям. Комментировать результаты пригласили врача-нарколога. Наше тестирование не претендует на статус научного исследования. Это можно охарактеризовать как бытовой эксперимент. Также следует учесть, что на результаты тестирования будут оказывать влияние такие факторы, как возраст и вес человека, физическое состояние. Главная цель эксперимента – выяснить, насколько стоит опасаться употреблять тот или иной продукт.

Кефир

Жирность напитка 3,2%. После употребления 900 г кефира у пациента сохраняются здравый рассудок и чистота выдоха. Для усиления эффекта можно «вмазать» еще одну бутылку, но смысла в этом нет никакого. На самой таре нигде не обозначено содержание алкоголя, да и мало кто употребляет обычный кефир в таких объемах.

Квас

Большинство употребляет не более литра этого напитка. Для эксперимента мы приобретали две бутылки кваса от разных производителей и, соответственно, с разными свойствами. На одной бутылке значится надпись «двойного брожения», а на другой «живой» квас. На таре первого напитка обозначена объемная доля спирта 1,2%, а на втором 0,5%.

После того, как два наших сотрудника употребили эти напитки, результат оказался неожиданным: от более крепкого прибор показал «по нулям», а менее слабый квас проявился на дисплее в виде 0,080‰. Согласно инструкции к прибору, для получения результата в миллиграммах на литр полученный результат нужно разделить на 2. В результате у нас получилось 0,040 мг/л. За руль садиться можно, но как-то тревожно.

Литр кваса способен изменить естественный фон «выхлопа», но преградой для вождения вряд ли станет.

Безалкогольное пиво и конфеты с ликером

Содержание алкоголя примерно 0,5%. Испытуемый с трудом смог выпить две бутылки, однако кроме нулей прибор ничего не показал. Аналогичный результат был показан и после употребления безалкогольного пива нашей единственной барышней, которая к тому же еще закусила напиток конфетами с начинкой из бренди.

Настойка валерианы

Лекарственные препараты оказались не такими безобидными. От 30 капель настойки валерианы, содержащей 70% спирта, и разбавленных небольшим количеством воды испытуемый получил успокоительный эффект. При этом наш алкотестер показал «по нулям». От этого испытатель успокоился еще больше и принял вторую дозу валерьянки, закусив ее при этом уже известной нам алкогольной конфеткой. Сразу был произведен повторный замер – и на приборе отобразились цифры 0,43 мг/л. С такими показателями за руль уже нельзя.

Но есть один нюанс. Замер после употребления дозы валерьянки был произведен только через 20 минут. Вряд ли такое может случиться, но если встреча с инспектором произойдет сразу после употребления медпрепарата, то проблем вряд ли удастся избежать. Однако есть и другая сторона медали. Вас будут обязаны доставить на медосвидетельствование к врачу, и за время пути до медицинского кабинета 30 капель успеют выветриться.

Жидкость для полоскания полости рта

По инструкции, для правильного пользования жидкостью, которая, к слову, содержит 40% спирта, ее необходимо разбавить водой.

Сразу после ополаскивания рта испытатель подышал «в трубочку», и прибор выдал 0,01 мг/л, что в пределах нормы. Согласно требованиям, для получения более точных показаний через некоторое время должен быть произведен повторный замер выдыхаемого воздуха. Мы выдержали пару минут, и во второй раз прибор зафиксировал даже не минимальное, а мизерное содержание паров алкоголя.

Комментарий эксперта

Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники:

— Скорость выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов – от росто­-весовых показателей, возраста, пола и даже национальной принадлежности. У женщин фермент алкогольдегидрогеназа работает слабее, а жидкости в организме меньше. Представители некоторых коренных народов Севера вообще не имеют этого фермента, поэтому пьянеют очень быстро, при этом алкоголь крайне медленно выводится – в связи с этим они склонны к употреблению спиртного. ­Если человек крупный или просто тучный, то алкоголь у него быстрее элиминируется.

Важно функциональное состояние печени: организму, переболевшему специфическими болезнями – да хотя бы банальной желтухой, – будет сложнее справляться с выведением алкоголя. И еще: чем более крепкий напиток вы ­пьете, чем больше в нем содержится всяких отдушек и суррогатов, тем продолжительнее будет период его окисления и выведения из организма.

С медицинской точки зрения такого понятия, как «остаточные явления», не существует: водитель может быть признан либо трезвым, либо пьяным. Если вы обеспокоены своим состоянием и размышляете, стоит ли садиться за руль или лучше немного подождать, то я рекомендую использовать не такие простенькие приборчики, а одноразовые монотесты, определяющие наличие алкоголя в организме – например, по слюне.

Какова допустимая концентрация алкоголя у водителя

В миллиграммах на литр измеряют содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а в граммах на литр определяется содержание алкоголя в крови. Чтобы пересчитать одни показатели на другие, результат в миллиграммах на литр умножается на два. Например, 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе соответствует 0,3 г/л в крови.

Большинство бытовых алкотестеров показывают результаты в промилле. Наказание за управление ТС в нетрезвом состоянии производится по законодательству РФ. Вот только в ПДД нет упоминания цифр за пьяное вождение. Прояснить ситуацию поможет КоАП РФ: в статье 12.8 говорится, что «административная ответственность… определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации… 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови…».

Получается, что официальные нормы основаны на конкретных данных: масса, деленная на объем. Предельными значениями считаются: для крови – 0,3 г/л, для выдоха – 0,16 мг/л. В связи с этим и мы проводили замеры в мг/л.

Что такое промилле?

Промилле обозначается символом ‰ и считается безразмерной величиной. По сути показатель промилле идентичен проценту: 1‰ = 0,1%. Получается, что пересчет в промилле граммов, деленных на литры, не так уж прост. Если анализ показывает, что в литре крови содержится 999,68 мл крови и 0,32 мл спирта, то в промилле этот показатель будет равняться 0,32‰. И это будет технически правильно, поскольку при делении единиц объема на единицы объема получается безразмерная величина. И это позволяет в инструкциях к алкотестерам указывать допустимую степень алкогольного опьянения, измеряемую в промилле.

Если же производители алкотестеров считают, что промилле и г/л – одно и то же, то, чтобы узнать точный результат в мг/л, необходимо показания прибора делить пополам.