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Как заставить страховую компанию платить дважды

У нашего читателя возникли проблемы при оформлении ОСАГО. Вероятно, это далеко не единичный случай. Юрист объяснил, как следует поступить.

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В рубрике «Прямая линия – автоюрист» наши читатели задают животрепещущие вопросы и получают квалифицированную помощь.

Константин:

– Не знаю, к кому обратиться за помощью, среди юристов много мошенников, найти нужного юриста сложно. Вопрос к юристам, которых вы знаете.

Ситуация следующая. Являюсь постоянным клиентом известной страховой компании. Участником ДТП не был, выплаты тоже не получал, приобретал каждый год полис ОСАГО — вот и все общение со страховой.

При приобретении авто, которым сейчас владею, 3 года назад оформил ОСАГО в той же компании, как и ранее. На следующий год продлил его электронно (е-ОСАГО), в этом году пришло время в очередной раз его продлевать. При продлении нашел ошибку в имени второго водителя — исправить имя нельзя. Позвонил на горячую линию — мне сказали, что можно только через удаление данных этого водителя и внесение снова.

На сайте имеется ограничение на внесение изменений: одно изменение в сутки. Я удалил второго водителя. Но так как старому полису оставалось действовать не более недели, то решил внести его уже в новый полис. Приобрел новый полис и, дождавшись начала его действия, попытался внести второго водителя. При каждой попытке на почту приходило уведомление: «Уважаемый клиент! При обработке вашей заявки мы не смогли извлечь данные из представленных вами документов. Вам необходимо повторно подать заявку». И так каждый раз — я пытался прикреплять разного формата и качества фото документов и сканировал на сканере на работе, но ответ один. Звонок на горячую линию ничего не дал, сказали, что изменения вносятся только на сайте, они это сделать не могут. В итоге я не могу внести изменения. В полисе в качестве водителя указан я один.

Хотел поменять страховую компанию, но для этого необходимо расторгнуть ОСАГО с нынешней страховой компанией и потерять 23%. При том что расторжение по вине именно страховой — отказ исполнять свои обязанности по внесению водителей.

Написал жалобу в РСА и центральный банк, но рассмотрение дела не быстрое, а пользоваться авто надо сейчас. Нужно найти юриста который бы все рассказал: как расторгнуть договор, не теряя средств, либо через суд это сделать. Какие тогда необходимы действия?

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На вопросы читателя «За рулем» отвечает кандидат юридических наук, глава МКА «Карабанов и партнеры» адвокат Александр Карабанов:

– Вся суть бизнеса страховых компаний заключается в том, чтобы за счет красивых маркетинговых предложений создать у клиентов ощущение надежности, легкости сервиса и гарантированных выплат. Одновременно с этим создается максимальное количество технических и юридических фильтров, чтобы сократить случаи страховых выплат, занизить размер возмещения или создать новые условия для продажи дополнительных пакетов.

В случае автора вопроса ошибка в анкетных данных и невозможность их исправить из-за технических условий является одним из таких грязных приемов.

Если, как в данном случае, страховая компания добровольно и безвозмездно не желает ничего делать, ссылаясь на любые причины, то у клиента есть право подать иск в суд на изменение анкетных данных в договоре или полностью расторгнуть договор страхования, доказав в суде нечистоплотность клиентского сервиса. При этом есть возможность компенсировать не только прямые издержки по соглашению, но и возместить моральный вред и вернуть деньги, потраченные на юриста, представляющего интересы клиента в суде.

Нужна помощь автоюриста? Присылайте свой вопрос на [email protected], укажите в теме письма «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗА РУЛЕМ». Вместе с юристами мы постараемся вам помочь. Самые интересные ситуации разберем в публикациях на сайте.

Если вы автомобильный юрист и хотели бы сотрудничать с нами, пишите нам на [email protected].

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