Габарит все время горит вполнакала – ездить можно?
Вероятно, из-за попадания влаги периодически самопроизвольно вполнакала горит правый задний габарит, даже при выключенном зажигании. Когда включаешь габариты принудительно, горит нормально. Можно ли так ездить?
Ивочкин, Костромская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
С формальной точки зрения эксплуатация транспортного средства с нарушением режима работы внешних световых приборов запрещается пунктом 3.1 приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако в силу малозначительности правонарушения и отсутствия реального вреда общественным интересам подобный факт не должен стать основанием для привлечения к ответственности.
В то же время независимо от сказанного, я бы посоветовал вам устранить дефект, поскольку неполадки электрооборудования при определенном стечении обстоятельств несут в себе опасность пожара.
- Кто должен проверять техническое состояние автомобилей на дорогах? Ответ главы Госавтоинспекции тут.
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Фото: unsplash и «За рулем»
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