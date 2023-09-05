Габарит все время горит вполнакала – ездить можно?

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова по эксплуатации автомобиля, внешние световые приборы которого работают с нарушениями.

Вероятно, из-за попадания влаги периодически самопроизвольно вполнакала горит правый задний габарит, даже при выключенном зажигании. Когда включаешь габариты принудительно, горит нормально. Можно ли так ездить?

Ивочкин, Костромская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

С формальной точки зрения эксплуатация транспортного средства с нарушением режима работы внешних световых приборов запрещается пунктом 3.1 приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако в силу малозначительности правонарушения и отсутствия реального вреда общественным интересам подобный факт не должен стать основанием для привлечения к ответственности .

В то же время независимо от сказанного, я бы посоветовал вам устранить дефект, поскольку неполадки электрооборудования при определенном стечении обстоятельств несут в себе опасность пожара.

Кто должен проверять техническое состояние автомобилей на дорогах? Ответ главы Госавтоинспекции тут.

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Фото: unsplash и «За рулем»