ДПС или технадзор: кто должен проверять машины на дорогах?

В последнее время инспекторы ДПС активно участвуют во всевозможных рейдах по тонировке, переоборудованию и прочих подобных мероприятиях. В этой связи у меня вопрос, а есть ли у них право проверять техсостояние машин без сотрудника отдела технического надзора?
Г. Володарский, г. Москва
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 711, на Госавтоинспекцию возложен широкий круг обязанностей, включая осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.
В соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами МВД России реализация этих обязанностей осуществляется в том числе и сотрудниками дорожно-патрульной службы.
Присутствие сотрудников подразделений технического надзора не требуется.
- За какие неисправности могут оштрафовать прямо на дороге? Полный список тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»