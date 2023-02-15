ДПС или технадзор: кто должен проверять машины на дорогах? — журнал За рулем

ДПС или технадзор: кто должен проверять машины на дорогах?

Вот официальный ответ от главы Госавтоинспекции.

В последнее время инспекторы ДПС активно участвуют во всевозможных рейдах по тонировке, переоборудованию и прочих подобных мероприятиях. В этой связи у меня вопрос, а есть ли у них право проверять техсостояние машин без сотрудника отдела технического надзора?

Г. Володарский, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 711, на Госавтоинспекцию возложен широкий круг обязанностей, включая осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

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В соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами МВД России реализация этих обязанностей осуществляется в том числе и сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Присутствие сотрудников подразделений технического надзора не требуется.

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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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