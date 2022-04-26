Инспекторы ДПС больше не козыряют: да/нет? — журнал За рулем

Инспекторы ДПС больше не козыряют: да/нет?

Сотрудник полиции при общении с гражданами руководствуется требованиями действующего законодательства, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Чернкиов.

Обратил внимание, что инспекторы перестали отдавать честь при разговоре с водителем. Почему?

А. В., г. Пенза

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Штраф за груз на багажнике — это законно? Ответ главы ГИБДД

В настоящее время требование об отдании чести сотрудником полиции при общении с гражданином, в том числе участником дорожного движения, действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено.

Согласно ст. 5 ФЗ «О полиции» при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Материалы по теме
Машина на стоянке без номеров — какой штраф? Ответ главы ГИБДД

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС и «За рулем»

Наше новое видео
Легендарный «шестисотый» из 1990-х — ретротест Мерседеса W140
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров766
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: