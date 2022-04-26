Инспекторы ДПС больше не козыряют: да/нет?

Сотрудник полиции при общении с гражданами руководствуется требованиями действующего законодательства, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Чернкиов.

Обратил внимание, что инспекторы перестали отдавать честь при разговоре с водителем. Почему?

А. В., г. Пенза

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В настоящее время требование об отдании чести сотрудником полиции при общении с гражданином, в том числе участником дорожного движения, действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено.

Согласно ст. 5 ФЗ «О полиции» при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС и «За рулем»