Назван полноприводный кроссовер всего за 1,25 млн

На вторичном рынке всегда есть несколько интересных автомобилей, которые в нынешних условиях могут вполне стать очень востребованными.

Если вы ищете турбодизельный полноприводный вариант кроссовера с комфортным и тихим салоном, да еще и известного бренда, то у эксперта «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергея Зиновьева есть для вас совет.

Присмотритесь к Volvo XC60 2009-2017 годов выпуска. Купить его сегодня можно по цене от 1,25 млн до 2,5 млн рублей, в зависимости от года выпуска.

Volvo XC60 2009-2017 годов выпуска

Эксперт рекомендует именно 2,4-литровый, а не 2-литровый турбодизельный вариант автомобиля, так как с ним меньше всего проблем, а двигатель выхаживает 400 тысяч и более км.

Также у этого двигателя были шесть вариантов мощности – от 163 до 215 л.с., а значит есть возможность подобрать вариант двигателя под свой кошелек в плане расхода топлива и налогообложения.

У рекомендуемой версии, конечно же, есть свои недостатки, как и у любой другой, о которых вы прочитаете в сентябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Фото: «За рулем», Volvo

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Volvo XC60: 2009–2017», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.