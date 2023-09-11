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5 редких российских авто из 90-х (продолжение)

В 90-е и первую половину 2000-х отечественный автопром в попытках отвоевать свое место под солнцем разрабатывал, казалось бы, перспективные модели. Кстати, некоторые из них даже успели выпустить мелкосерийно. Однако продолжительность жизни и тираж этих авто оказались небольшими.

Недавно мы уже рассказывали о необычных российских автомобилях постперестроечной эпохи. Продолжаем...

Кабриолеты ВАЗ из Европы

Лада Самара кабриолет
Лада Самара кабриолет

В России производства кабриолетов ВАЗ-2108 никогда не существовало. Их делали не у нас и не для нас. Соответственно, не было и продаж. Но как бы там ни было, вазовские кабриолеты по праву можно считать отечественной экзотикой. К тому же впоследствии и завезли их к нам из Западной Европы немалое количество. В хорошем состоянии кабриолеты Самара могут стоить дорого: от 1 до 2 миллионов рублей. Всеобщее внимание к владельцу такой экзотики гарантировано.

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Нива-кабриолет

Кабриолет на базе Нивы
Кабриолет на базе Нивы

Помимо Самары еще существуют кабриолеты западного производства на базе нашей Нивы. Однако на нашем рынке их не так много. В Европе такую модель можно купить за 4-5 тыс. долларов. Если повезет отыскать Ниву-кабриолет у нас, то стоить они могут всего 60-80 тыс. руб. Однако в их происхождении стоит посомневаться, да и состояние их будет так себе. Нечто похожее в виде тюнингованного нового автомобиля можно приобрести за миллион наших денег.

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Удлиненные Москвичи

В конце 90-х завод «Москвич» проявлял незаурядное упорство и выпускал удлиненные модели, укомплектованные отечественными и даже французскими двигателями. Длиннобазный седан под названием Князь Владимир в те годы продавался за 4,3 тыс. долларов. И в наши дни можно встретить такие длиннобазные Москвичи, стоимость которых будет от 80 до 230 тыс. руб. Вилка цен зависит от состояния машины и двигателя.

Москвич-2142R5 Иван Калита
Москвич-2142R5 Иван Калита

Реже можно встретить седаны под именем Иван Калита. Существует еще более редкий вариант – Калита с полным приводом. Их произвели всего 17 штук. Подобная экзотика в начале 2000-х могла стоить 20 тыс. долларов. А совсем недавно полноприводный Калита был выставлен на продажу по невероятной цене 8 миллионов рублей.

ВАЗ-21106 с опелевским двигателем

ВАЗ-21106
ВАЗ-21106

От Москвы до Лиссабона на ВАЗ‑21093 за рекордные 45 часов – автопробег «За рулем»

«Десятка» с немецким двигателем в 150 л. с. была выпущена тольяттинской фирмой Моторика. Модель увидела свет во второй половине 90-х и произвела в то время настоящий фурор. В начале 2000-х цена на этот седан была «кусачей»: 12,8 тыс. долларов. Сейчас стать владельцем этого эксклюзива можно за 2,5-5 тыс. американских денег. И хотя характеристиками эта «ласточка» сегодня мало кого удивит, но вот объектом внимания станет гарантированно.

Ода с полным приводом

ИЖ-2126-62
ИЖ-2126-62

Тот редкий случай, когда Ижевский завод удивил покупателей экзотикой. Полноприводная Ода ИЖ-2126-62 производилась небольшими партиями и комплектовалась двигателями УЗАМ и ВАЗ 1,7-1,8 л и мощностью 77-85 «лошадей». Только большие оригиналы решались на покупку Оды.

Сейчас на вторичке подобные автомобили можно отыскать по цене от 50 до 170 тыс. рублей, и такая машина считается самой доступной по цене среди отечественной автоэкзотики.

Кстати, мы сняли подробной видеообзор такой машины.

Подготовлено по мотивам статьи Сергея Канунникова, обозревателя «За рулем».

Лада Самара кабриолет
Кабриолет на базе Нивы
Москвич-2142R5 Иван Калита
ВАЗ-21106
ИЖ-2126-62

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За рулем в Дзен
За РулемКацубо Игорь
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