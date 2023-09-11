5 редких российских авто из 90-х (продолжение)

В 90-е и первую половину 2000-х отечественный автопром в попытках отвоевать свое место под солнцем разрабатывал, казалось бы, перспективные модели. Кстати, некоторые из них даже успели выпустить мелкосерийно. Однако продолжительность жизни и тираж этих авто оказались небольшими.

Недавно мы уже рассказывали о необычных российских автомобилях постперестроечной эпохи. Продолжаем...

Кабриолеты ВАЗ из Европы

Лада Самара кабриолет

В России производства кабриолетов ВАЗ-2108 никогда не существовало. Их делали не у нас и не для нас. Соответственно, не было и продаж. Но как бы там ни было, вазовские кабриолеты по праву можно считать отечественной экзотикой. К тому же впоследствии и завезли их к нам из Западной Европы немалое количество. В хорошем состоянии кабриолеты Самара могут стоить дорого: от 1 до 2 миллионов рублей. Всеобщее внимание к владельцу такой экзотики гарантировано.

Нива-кабриолет

Кабриолет на базе Нивы

Помимо Самары еще существуют кабриолеты западного производства на базе нашей Нивы. Однако на нашем рынке их не так много. В Европе такую модель можно купить за 4-5 тыс. долларов. Если повезет отыскать Ниву-кабриолет у нас, то стоить они могут всего 60-80 тыс. руб. Однако в их происхождении стоит посомневаться, да и состояние их будет так себе. Нечто похожее в виде тюнингованного нового автомобиля можно приобрести за миллион наших денег.

Удлиненные Москвичи

В конце 90-х завод «Москвич» проявлял незаурядное упорство и выпускал удлиненные модели, укомплектованные отечественными и даже французскими двигателями. Длиннобазный седан под названием Князь Владимир в те годы продавался за 4,3 тыс. долларов. И в наши дни можно встретить такие длиннобазные Москвичи, стоимость которых будет от 80 до 230 тыс. руб. Вилка цен зависит от состояния машины и двигателя.

Москвич-2142R5 Иван Калита

Реже можно встретить седаны под именем Иван Калита. Существует еще более редкий вариант – Калита с полным приводом. Их произвели всего 17 штук. Подобная экзотика в начале 2000-х могла стоить 20 тыс. долларов. А совсем недавно полноприводный Калита был выставлен на продажу по невероятной цене 8 миллионов рублей.

ВАЗ-21106 с опелевским двигателем

ВАЗ-21106

«Десятка» с немецким двигателем в 150 л. с. была выпущена тольяттинской фирмой Моторика. Модель увидела свет во второй половине 90-х и произвела в то время настоящий фурор. В начале 2000-х цена на этот седан была «кусачей»: 12,8 тыс. долларов. Сейчас стать владельцем этого эксклюзива можно за 2,5-5 тыс. американских денег. И хотя характеристиками эта «ласточка» сегодня мало кого удивит, но вот объектом внимания станет гарантированно.

Ода с полным приводом

ИЖ-2126-62

Тот редкий случай, когда Ижевский завод удивил покупателей экзотикой. Полноприводная Ода ИЖ-2126-62 производилась небольшими партиями и комплектовалась двигателями УЗАМ и ВАЗ 1,7-1,8 л и мощностью 77-85 «лошадей». Только большие оригиналы решались на покупку Оды.

Сейчас на вторичке подобные автомобили можно отыскать по цене от 50 до 170 тыс. рублей, и такая машина считается самой доступной по цене среди отечественной автоэкзотики.

Кстати, мы сняли подробной видеообзор такой машины.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Подготовлено по мотивам статьи Сергея Канунникова, обозревателя «За рулем».