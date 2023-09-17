Под звон бутылок: вспоминаем автобус нашего детства
А еще наш ЛиАЗ-677 вызывал зависть у иностранцев. Хотите узнать почему? Рассказываем!
Это самый распространенный в Советском Союзе автобус, и по своим характеристикам он мог составить конкуренцию западным аналогам.
677-й был разработан в начале 60-х прошлого века. В 1968 году началось его серийное производство. В том же году машина появилась во многих городах СССР.
Несущий кузов
Впервые технологию несущего кузова применили немецкие инженеры при изготовлении автобуса Kassbohrer Setra S8. В дальнейшем такую конструкцию кузова переняли для создания автобуса O321 концерна Мерседес, а также Bussing для модели TU11.
Технология несущего кузова также была реализована и в советских автобусах ЛиАЗ-677.
Двигатель и его расположение
В O321 от Mercedes-Benz двигатель располагался в задней части автобуса, что создавало дополнительный шум в салоне. В модели Bussing TU11 двигатель решено было разместить под полом автобуса. Но шумность его работы для пассажиров от этого не уменьшилась.
Инженеры ЛиАЗа решили иначе вопрос с размещением силового агрегата. Его расположили в передней части 677-го. Полость, в которой находился двигатель, со стороны водителя закрывалась крышкой, обитой плотной тканью. За счет этого шумность двигателя удалось снизить до минимума.
Автобусы Mercedes оснащались дизельными двигателями, мощность которых составляла всего 126 л. с, объем 5,7 л. и крутящий момент 353 Нм при 1600 об/мин. Согласно заводским стандартам, расход топлива у этого двигателя составлял 17 л/100 км. Силовой агрегат у Bussing TU11 также был дизельным, но его мощность была 170 л. с. а вот объем – 10,87 литра и мощность 170 «лошадей» с учетом 2000 об/мин. Крутящий момент составлял 690 Нм при 1300 об/мин.
Что касается отечественного ЛиАЗа, то его оборудовали бензиновым V-образным 8-цилиндровым двигателем ЗИЛ-375ЯТ объемом 7 л. При 3200 об/мин он развивал мощность 180 л.с. А при 1800–2000 об/мин крутящий момент составлял 475 Нм. Предпочтение бензиновому двигателю бы отдано не случайно. В отличие от дизтоплива, бензин при низких температурах не замерзает, и в северных регионах Советского Союза 677-й оставался на ходу при любом морозе. Что касается расхода топлива, то эта цифра выглядит впечатляющей: 50 литров на 100 километров.
Коробка передач
В немецких автобусах коробки передач были механическими. АКП была только у Bussing, и эта комплектация производилась за доплату. Только от мастерства водителя зависело, получат ли пассажиры комфорт при поездке с такой трансмиссией.
ЛиАЗ был единственным автобусом с АКП совместной отечественной разработки ЛАЗ и НАМИ. Автомат имел две передачи (1,79/1,00) и управлялся через подрулевой контроллер. Автобус был предназначен для городских поездок, и высокие скорости ему не требовались. Более актуальной была необходимость ехать даже с битком набитым пассажирами салоном.
Но и это не полный перечень достоинств ЛиАЗ-677. Обо всех его преимуществах можно узнать из этого видео.
Подготовлено по материалам обозревателя «За рулем» Сергея Канунникова.
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