Под звон бутылок: вспоминаем автобус нашего детства

Вы наверняка ездили на ЛиАЗ-677. Многие помнят этот автобус по характерному звенящему звуку при работе двигателя. На самом деле он исходил от карданов из-за износа крестовин.

А еще наш ЛиАЗ-677 вызывал зависть у иностранцев. Хотите узнать почему? Рассказываем!

Это самый распространенный в Советском Союзе автобус, и по своим характеристикам он мог составить конкуренцию западным аналогам.

677-й был разработан в начале 60-х прошлого века. В 1968 году началось его серийное производство. В том же году машина появилась во многих городах СССР.

ЛиАЗ-677

Несущий кузов

Впервые технологию несущего кузова применили немецкие инженеры при изготовлении автобуса Kassbohrer Setra S8. В дальнейшем такую конструкцию кузова переняли для создания автобуса O321 концерна Мерседес, а также Bussing для модели TU11.

Технология несущего кузова также была реализована и в советских автобусах ЛиАЗ-677.

Конструктивно кузов ЛиАЗ‑677 был типичным для того времени: мощное основание и легкий пространственный каркас обеспечивали необходимую прочность при относительно невысокой снаряженной массе машины – 8436 кг.

Двигатель и его расположение

В O321 от Mercedes-Benz двигатель располагался в задней части автобуса, что создавало дополнительный шум в салоне. В модели Bussing TU11 двигатель решено было разместить под полом автобуса. Но шумность его работы для пассажиров от этого не уменьшилась.

Классикой жанра больших автобусов в Европе в 1960‑х годах оставался немецкий задне­моторный Mercedes-Benz O321. Но по стилистике он к тому времени явно устаревал. Его выпускали с 1954 года и сняли с производства в 1970‑м.

Инженеры ЛиАЗа решили иначе вопрос с размещением силового агрегата. Его расположили в передней части 677-го. Полость, в которой находился двигатель, со стороны водителя закрывалась крышкой, обитой плотной тканью. За счет этого шумность двигателя удалось снизить до минимума.

Двигатель ЛиАЗ-677.

Автобусы Mercedes оснащались дизельными двигателями, мощность которых составляла всего 126 л. с, объем 5,7 л. и крутящий момент 353 Нм при 1600 об/мин. Согласно заводским стандартам, расход топлива у этого двигателя составлял 17 л/100 км. Силовой агрегат у Bussing TU11 также был дизельным, но его мощность была 170 л. с. а вот объем – 10,87 литра и мощность 170 «лошадей» с учетом 2000 об/мин. Крутящий момент составлял 690 Нм при 1300 об/мин.

Двигатель ЗИЛ-375ЯТ рабочим объемом 7 л.

Что касается отечественного ЛиАЗа, то его оборудовали бензиновым V-образным 8-цилиндровым двигателем ЗИЛ-375ЯТ объемом 7 л. При 3200 об/мин он развивал мощность 180 л.с. А при 1800–2000 об/мин крутящий момент составлял 475 Нм. Предпочтение бензиновому двигателю бы отдано не случайно. В отличие от дизтоплива, бензин при низких температурах не замерзает, и в северных регионах Советского Союза 677-й оставался на ходу при любом морозе. Что касается расхода топлива, то эта цифра выглядит впечатляющей: 50 литров на 100 километров.

Коробка передач

В немецких автобусах коробки передач были механическими. АКП была только у Bussing, и эта комплектация производилась за доплату. Только от мастерства водителя зависело, получат ли пассажиры комфорт при поездке с такой трансмиссией.

ЛиАЗ был единственным автобусом с АКП совместной отечественной разработки ЛАЗ и НАМИ. Автомат имел две передачи (1,79/1,00) и управлялся через подрулевой контроллер. Автобус был предназначен для городских поездок, и высокие скорости ему не требовались. Более актуальной была необходимость ехать даже с битком набитым пассажирами салоном.

Рычаг управления АКП автобуса ЛиАЗ-677.

Но и это не полный перечень достоинств ЛиАЗ-677. Обо всех его преимуществах можно узнать из этого видео.

Подготовлено по материалам обозревателя «За рулем» Сергея Канунникова.