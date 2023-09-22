HAVAL M6: всё по-честному

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Цена среднеразмерного кроссовера HAVAL M6 ниже, чем стоимость некоторых автомобилей размером меньше! В чем секрет?

Я уверен, что для многих автомобилистов количество опций в современных автомобилях избыточно. При нынешних ценах покупатели с удовольствием выбрали бы модель с умеренным набором оборудования — чтобы не переплачивать. Но где такие найдешь?

Среди небольших легковых автомобилей еще можно что-то подыскать, но как только речь заходит о среднеразмерных кроссоверах – изволь заплатить за ненужные тебе «навороты»!

Приятным исключением стал HAVAL M6. Версия с механической коробкой передач стоит от 2 179 000 рублей, а с роботом – от 2 299 000 рублей.

Передком HAVAL M6 напоминает дорестайлинговый HAVAL F7.

По соотношению цены и «количества автомобиля» равных HAVAL М6 сейчас попросту нет – не только среди иномарок, но даже в стане автомобилей российского производства. Любые другие модели – либо дороже, либо гораздо меньше по размеру.

Правильный размер

Что значит «среднеразмерный кроссовер»? HAVAL M6 всего лишь на 27 мм короче крайне популярной у нас модели HAVAL F7. Вот почему сзади сидишь так, что колени не касаются спинок передних сидений (там еще зазор с ладонь!), а за спиной – огромный багажник.

И если вы устали от глянцевых поверхностей, которые собирают пыль, если вас раздражают сенсорные кнопки – вам в HAVAL М6.

Вместо кожзама, который теперь принято называть экокожей – приятная, износостойкая ткань на сиденьях. Руль регулируется в двух плоскостях, сиденье можно подогнать по высоте. Секунда – и ты уже удобно сидишь, а не ерзаешь по «экокоже».

Руль регулируется в двух плоскостях, что встретишь далеко не на всех недорогих машинах. Телефон можно подключить через Bluetooth.

Большой сенсорный экран мультимедийной системы конечно же есть, а телефон можно подключить через Bluetooth, но все основные функции дублируются обычными кнопками – с ними жить проще!

Еще не забыли, как выглядят тканевый салон, аналоговая приборка и физические клавиши на приборной панели? HAVAL M6 напоминает, что это симпатично и удобно.

Турбо + робот

На агрегатах экономить не стали. HAVAL M6 оснащен тем же турбомотором 1,5 л в сочетании с «мокрым» роботом, что и младший Jolion. Отличия незначительные, прежде всего – в калибровках.

Бензиновый двигатель GW4G15F выпускается с 2019 года, ставится на многие модели концерна Great Wall Motor и является, по сути, обновленной версией хорошо изученного мотора GW4G15В.

Его основные преимущества – цепной привод ГРМ, распределенный впрыск топлива (легко ставится ГБО), впускной фазорегулятор, который обеспечивает высокий крутящий момент в широкой зоне оборотов двигателя.

Моторы серии 4G15 в излишнем потреблении масла не замечены, срочной замены поршневой не просят. Мы оцениваем ресурс этого двигателя в 250 000 км – конечно, при условии грамотного ухода и своевременной замены моторного масла (кстати, нужно всего 3,8 литра).

Роботизированная коробка GW7DCT второго поколения – собственная разработка компании. Она уже изучена вдоль и поперек. На переключения передач уходит всего 0,2 секунды – всё происходит бесшовно, почти не чувствуешь. Сцепления работают в масляной ванне – значит, прослужат долго.

Но главное в том, что коробка выдерживает сумасшедший крутящий момент – 450 Н.м. А двигатель выдает 202 Н.м – это тоже немало, но робот рассчитан на вдвое больший крутящий момент! Это значит, что даже при активной езде он будет работать в щадящих условиях, что положительно сказывается на ресурсе.

Зауженное третье окошко создает иллюзию купе-кроссовера. Однако М6 – это полноценный универсал с огромным багажником. Доступны три цвета кузова – белый, черный и серебристый.

Если же по какой-то причине вы не желаете иметь дело ни с какими автоматизированными трансмиссиями (и хотите сэкономить), есть модификация с 6-ступенчатой механической коробкой. Это, к слову, можно считать уникальным предложением, поскольку в данном классе кроссоверов мало кто из производителей дает возможность купить машину с простой и надежной «механикой».

Бензин АИ-92

Производитель заявляет, что разгон до 100 км/ч занимает 12,7 секунды. Для спокойного, рассудительного водителя семейного автомобиля это далеко не самый важный показатель, но мы решили проверить.

И удивились! Потому что замеры показали 11,8-12,0 секунды! И это не по секундомеру, а по данным профессионального измерительного прибора!

Объяснение этому мы нашли лишь одно: производитель официально допускает использование бензина АИ-92 – скорее всего, основные калибровки мотора выполнены именно под него. А мы залили улучшенный 95-й – и вот результат.

Каждый решает сам, какой использовать бензин. Многие считают, что в турбомоторы нужно лить только «девяносто пятый». Честно говоря, мы и сами так делаем. Но если вы будете заливать в бак своего HAVAL М6 бензин АИ-92, двигатель будет работать штатно. И, что еще важнее, вы не слетите с гарантии, которая составляет 3 года или 150 000 км.

На очень просторном втором ряду есть необходимый минимум удобств: дефлекторы, USB-порт, карманы в спинках и дверях. Спинка регулируется по углу наклона, позволяя устроиться удобно для сна в дальней дороге.

И еще. Разгонялись мы, как и положено – в спортивном режиме работы силового агрегата. Хотите чуть плавнее и экономичнее – есть режимы «Стандарт» и «Эко».

Кстати, если «не топить», то на трассе можно уложиться в 7-7,5 литров того самого «девяносто второго» на 100 км пути.

И оцинковка

Еще один принципиальный вопрос, которых волнует практически всех: оцинкован ли кузов. Мы проверили профессиональным толщиномером: да, оцинкован. По нашим замерам выходит, что оцинкованы все наружные панели кузова – за исключением крыши.

Можно смело предположить, что даже в агрессивной зимней среде с химическими реагентами машина прослужит долго.

Тишина и плавность

Признаться, от ездового комфорта мы ожидали худшего – конечно, с учетом цены модели. Однако HAVAL M6 удивил двумя вещами.

Во-первых, он оказался довольно тихим – на уровне более дорогих одноклассников. Желания раскошелиться на дополнительную шумоизоляцию не возникло.

Во-вторых, понравилась энергоемкость подвески – такую даже на крупных неровностях не пробьешь.

Огромную роль играют «правильные» колеса с шинами размерности 225/65 R17. По нынешним временам их можно считать высокопрофильными. Это вам не «изолента», как на нежных паркетниках – такие «мясистые» покрышки до диска не пробить. И покупка зимнего комплекта не будет разорительной.

Руль регулируется в двух плоскостях, что встретишь далеко не на всех недорогих машинах. Телефон можно подключить через Bluetooth.

Независимость

Несмотря на то, что кроссовер переднеприводный, задняя подвеска – многорычажная, она обеспечивает не только приличную плавность хода, но и адекватную, «понятную» управляемость даже на неидеальном асфальте.

Многим понравится гидравлический усилитель рулевого управления: если вам не по душе искусственная обратная связь электроусилителей на массовых моделях, в М6 наверняка поймаете дзен.

И с тормозами всё хорошо. Управлять замедлением приятно: как говорится, сколько нажал – столько и получил.

Вне дороги

Конечно, новая модель HAVAL M6 – не внедорожник. Но если придется съезжать с асфальта, хорошим подспорьем будет клиренс 170 мм, который мы намерили под пластиковой защитой моторного отсека.

Водителю готовы помочь отключаемая антипробуксовка и система поддержания скорости на спуске. Хотя при таком клиренсе и при довольно длинноходной подвеске достаточно подобрать более «зубастые» шины – и М6 попрет по пересеченке весьма уверенно.

Через «окно» в пластикового пыльнике есть доступ не только к сливной пробке, но и к масляному фильтру – это удобно при регулярном техническом обслуживании. На днище – щедрый и достаточно аккуратный слой мастики.

В чем секрет HAVAL М6?

На наш взгляд – в удачно оптимизированной комплектации. Ведь именно это давно просили покупатели, которые не готовы оплачивать ненужные опции.

У модели есть не только ABS и система стабилизации, но и светодиодные фары (кстати, неплохо светят), подушки безопасности, климат-контроль и круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, задний парктроник и камера заднего вида. Плюс адаптация под российские условия эксплуатации. Для комфортной езды в городе и по трассе этого вполне достаточно.

Обогрев сидений? Да, он тоже есть!

Большой автомобиль за адекватные деньги – такое сейчас предлагает только HAVAL M6

HAVAL M6 DCT

Длина/ширина/высота/база 4664/1830/1729/2680 мм Объем багажника 808-1700 л Снаряженная/полная масса 1565/1965 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 105 кВт/143 л.с. при 5600-6000 об/мин;

202 Н·м при 1800-4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,7 с Максимальная скорость 175 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92–95/55 л Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл 10,8/6,9/8,3 л/100 км Трансмиссия передний привод; Р7

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