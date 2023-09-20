Как на нас зарабатывают мошенники – топ-5 автоподстав осени-2023

Злоумышленники пользуются нашей послеотпускной расслабленностью, а самое главное их «оружие» - знание нюансов ПДД и УК РФ, о которых часто забывают водители.

Ловушка 1. Оставление места ДТП

Обычно спектакль разыгрывается при выезде со стоянки или парковки ТЦ. Мошенники имитируют мелкую аварию, результат которой – царапина (заранее нарисованная куском мыла). Виноваты, конечно же, вы.

Хорошо, что человек вам попался адекватный – предлагает договориться на месте, обменявшись, на всякий случай, телефонами. Вы радуетесь, что не придется тратить время, и уезжаете.

А потом в мессенджер прилетает видео вашего отъезда с места ДТП и требование перевести на номер «пострадавшего» некую сумму. Иначе он прямо сейчас вызовет на место происшествия сотрудников ГИБДД. Что для вас означает перспективу попасть под статью 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Что делать. Не соглашайтесь на устные договоренности. Обменяйтесь расписками, что не имеете друг к другу претензий в связи с аварией. Подпишите их. Желательно указать и паспортные данные.

Ловушка 2. Разбитый смартфон

Похожая разводка, с той лишь разницей, что вам пытаются инкриминировать наезд на пешехода. Вы слышите легкий удар (обычно по машине ударяют пластиковой бутылью с водой сзади и справа, там, где обзор ограничен).

Тут же раздаются «возмущенные» крики «случайных» прохожих. Появляется потерпевший – часто пенсионер или подросток. Он отделался легким синяком или испачканной одеждой и от вызова скорой отказывается.

Да и вообще он настроен миролюбиво – если, конечно же, заплатите компенсацию за разбитый смартфон или планшет. (Вещь, понятно, была разбита раньше либо перед вами копия – подделка дорогого смартфона.)

Что делать. Не поддавайтесь панике и давлению. Объявите, что вызываете полицию и скорую помощь. ДТП такого рода (в том числе и с порчей дорогого личного имущества) покрывается страховкой ОСАГО, так что пострадавший вполне может получить компенсацию законным путем. Обычно от такого предложения мошенники быстро отказываются.

Как средство профилактики таких подстав хорошо подходит видеорегистратор заднего вида с сенсором, срабатывающим от удара. С такими машинами махинаторы предпочитают не связываться.

Ловушка 3. Потерявшийся ребенок

Мошенники стараются «заработать» на сентябрьском ажиотаже, когда на парковках у торговых центров всегда много посетителей с детьми.

Обычно к автомобилю подходит ребенок, который просит о помощи (потерялся, заблудился и т.п.). Или ничего не говорит, а просто хнычет, показывая на ножку (водитель паникует – не задел ли он случайно краем покрышки ребенка). И начинает оказывать первую помощь: пытается понять, нет ли у ребёнка повреждений, расспрашивает, сажает в машину…

Довольно быстро появляются крепкие молодые люди, которые обвиняют водителя в краже ювелирного украшения, которое якобы было на ребенке, или даже в попытке похитить самого ребенка. Грозят полицией и уголовным преследованием. Водитель, слабо разбирающийся в тонкостях УК, зато наслышанный о суровых приговорах педофилам, соглашается откупиться.

Что делать. Немедленно вызывайте полицию (а если ребенок жалуется на самочувствие, то и скорую помощь). Чтобы не спровоцировать вымогательство, самостоятельно не ходите никуда с ребенком и без острой необходимости не сажайте его в машину. Попросите помочь свидетелей происшествия. До приезда полиции снимайте происходящее на видео.

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