Советуют поменять местами передние и задние колеса – рекомендуете?

Менять местами колеса на автомобиле допустимо и даже полезно. Но следует помнить о двух вещах, предупреждает эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Допустимо ли при обслуживании современного автомобиля переставлять местами передние и задние колеса для их равномерного износа?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор:

– Если рисунок протектора направленного типа, нельзя переставлять колеса с одного борта на другой: в этом случае шина не обеспечивает должных сцепных свойств.

И второе: у некоторых автомобилей может отличаться размер передних и задних шин. Разумеется, в этом случае о перестановке колес с одной оси на другую не может быть и речи.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Низкопрофильные шины на каждый день – хорошо или не очень? Ответ вы найдете тут.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Depositphotos и «За рулем»