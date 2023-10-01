«За рулем» в октябре: большой тест АКБ; секреты экономичной езды; все изменения Лады Весты за 8 лет
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 10/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Наши автозаводы – под санкциями
- Неисправность? На штрафстоянку!
- Москвич 6 и другие новинки
- Закон о такси: толку нет
Забавные тесты про автомобилиПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Гранта Спорт – испытываем на гоночном кольце!
- Электромобиль Avatr 11 – круче, чем Tesla и Audi e-tron
- Jetour X90 Plus
- Электроседан Hongqi E-QM5 – на замену Camry?
- Новый Mitsubishi Outlander стал лучше и дороже
- Chery Tiggo 8 Pro Max после рестайлинга
ЗР АКТИВ
- Почему дорожает бензин
- Электросамокаты: запретят или нет?
- Что раздражает на дороге
ЗР ТЕСТ
- Лада Веста: старая, свежая и совсем новая NG. А что в них изменилось?
- Среднеразмерные кроссоверы. Jetour Dashing или Chery Tiggo 7 Pro Max?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР: динамометрические ключи
- Тормоза зимой: проверь тормозную жидкость!
- Учимся экономичной езде
- Большая экспертиза ЗР. Выбираем задние тормозные цилиндры для автомобилей Лада и Renault
РЕСУРС
- Выбираем б/у: Honda Vezel; Hyundai Sonata; Mini Countryman
- Моторное масло: как не угробить двигатель
- Новая Лада Гранта Кросс или Ford Kuga c пробегом?
- Большой тест ЗР. Cамые дешевые АКБ: не советуем!
- Вторичка: выбираем китайские кроссоверы за 1,3–1,8 млн рублей
- Вторые руки. Audi Q5 первого поколения
- Парк ЗР: Chery Tiggo 7 Pro Max – опыт эксплуатации
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- Автобус ЗИЛ-155: полностью наш или не совсем?
- Москвич-2140SL – люкс родом из СССР
- Захватывающая история ВАЗ-2108 – от прототипа до полного привода
- Соллерс в Елабуге: что выпускают вместо Транзита?
- Полукапотник BAW T7 российской сборки – конкурент ГАЗели
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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