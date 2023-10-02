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Течь в усилителе руля — реально ли загреметь на штрафстоянку

Может ли инспектор ГИБДД на дороге выявить течь органолептически?

Уже месяц (с 1 сентября 2023 года) действует постановление Правительства РФ от 27.05.2023 г. №837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

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А это означает, что инспекторы ГИБДД и ДПС могут отправить автомобиль с дороги на штрафстоянку, обнаружив у него неисправности, езда с которыми запрещена. Выявляются же неисправности органолептически – на глаз, нюх, ощупь, слух…

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Например, согласно пункту 2.2 постановления, подтеки рабочей жидкости на усилителе могут стать причиной отправки автомобиля на штрафстоянку. Но ходит поверье, что такие течи на дороге обнаружить невозможно. Однако руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверяет: еще как можно!

«У некоторых машин течь можно увидеть при поднятом капоте, у других можно рассмотреть с помощью зеркальца на удочке. Да, такой инструмент давно в ходу у инспекторов. Так что если у вас там течет – сходите к мастеру, дешевле будет! Иначе будете вызволять свой автомобиль из цепких рук сотрудников штрафстоянки», – советует Петр Шкуматов.

О других опасных неисправностях, которые может выявить инспектор на дороге, читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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За РулемКирилл Панов
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