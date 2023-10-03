Новинки завода Москвич – главные подробности

Производство второй модели на столичном автозаводе Москвич стартовало в сентябре, старт продаж – со дня на день.

Москвич 6

Лифтбек Москвич 6, который сам завод называет седаном, – это JAC Sehol A5 Plus, дальнейшее развитие продающегося в России официально лифтбека JAC J7. При длине 4770 мм и колесной базе 2770 мм «шестерка» заметно крупнее и последней Октавии (4689 и 2686 мм соответственно), и тем более Москвича‑2141 (4350 и 2580 мм). И едва не дотягивает до седана Chery Arrizo 8. Багажник объемом 540 л дополнен огромным проемом.

Базовый силовой агрегат знаком по модели J7: 136‑сильный мотор 1.5 турбо в сочетании с вариатором. Есть и другое сочетание: турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском (174 л. с.) в паре с 6‑ступенчатым роботом. Версии с механикой нет в принципе.

Комплектаций предложат три, причем только в средней можно выбирать силовую установку. «Базе» положен 136‑сильный мотор, топ-версии – 174‑сильный.

Москвич 6 встал на конвейер в начале сентября 2023 года

Минимальный набор оборудования: ESP, кондиционер, медиасистема с вертикальным дисплеем на 10,4 дюйма, круиз-контроль, салон из экокожи с обогревом передних сидений, парктроник и камера заднего вида, LED-фары, бесключевой доступ в салон и кнопочный запуск двигателя.

Подушек безопасности в базе только две. Боковые подушки и надувные шторки положены старшим версиям. В них же будут круговой обзор, несколько систем активной безопасности, люк, климат-контроль, цифровая приборка. В палитре пять цветов: белый, черный, серый, красный и синий.

Цены назовут ближе к старту продаж, запланированному на октябрь. Москвич 6 явно будет дороже кроссовера Москвич 3, который в конце сентября продавали минимум за 2,2 млн рублей (с механической коробкой). Но и одновременно окажется существенно доступнее седана Chery Arrizo 8, который с богатым набором опций и мотором мощностью 186 сил стартует с 3,56 млн рублей.

И еще Атом

На заводе Москвич будут собирать электромобили Атом, разработкой которых занимается АО «Кама». Массовый выпуск обещают наладить к середине 2025 года и сделать за остаток года 30 тысяч машин.

Прототип электромобиля Атом

Между тем сам Москвич уже пересмотрел объемы выпуска – в меньшую сторону. Вместо обещанных ранее 50 тысяч автомобилей в 2023 году и 100 тысяч в 2024‑м теперь собираются сделать 27 тысяч и 44 тысячи ­соответственно.

Какое будущее у отечественного Атома, узнайте тут,

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Фото: фирмы-производители