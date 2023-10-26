Отечественное масло с двойной защитой двигателей – раскрываем секреты рецептуры

Gazpromneft Premium N 5W-40 – обновленное всесезонное полностью синтетическое моторное масло. По показателям значительно опережает требования спецификаций и отлично защищает двигатель – доказано лабораторными и моторными испытаниями.

Флагман масляной линейки

Перед специалистами стояла задача создать высокотехнологичный продукт со свойствами, которые превзойдут масла, стоящие на прилавках. Так появилось моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40, которое подходит для 60% машин сегодняшнего автопарка. У него самый востребованный на сегодня класс вязкости и соответствие спецификации API SN. Значит, это масло может обеспечивать работу самых современных автомобилей.

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 соответствует требованиям спецификаций ведущих мировых автопроизводителей – BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Renault, GM, PSA, а также отечественных марок - АВТОВАЗ и УАЗ. Отлично подходит для бензиновых атмосферных и турбомоторов, а также дизелей российских, европейских, американских и азиатских моделей.

Моторы быстро эволюционируют: увеличивается удельная мощность, уменьшаются зазоры, возрастает нагрузка на детали, повышается рабочая температура. Поэтому рецептуры современных масел должны модернизироваться не реже чем раз в пять лет, говорят эксперты.

Для Gazpromneft Premium N 5W-40 специалисты создали уникальное комплексное решение на качественном базовом масле и высокотехнологичном пакете присадок.

Комментарий специалиста

Петр Агафонов, начальник Управления исследований и разработок:

– Наша новая рецептура подходит для большинства российских и зарубежных моделей автомобилей, выпущенных вплоть до 2020 года. Масло можно заливать как в новые, так и в поработавшие моторы. Еще советую его выбирать в случаях, когда пробег перевалил за 150-200 тысяч километров, а автопроизводителем изначально была рекомендована более низкая вязкость (например, SAE 5W-30).

Двойные ресурсные испытания

Насколько эффективно и надежно обновленное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 защищает детали, показали ресурсные испытания. Моторные тесты двигателя ЗМЗ-409 проходили в несколько этапов в одном из самых современных инженерно-технических испытательных центров.

Сначала – валидационные испытания на одобрение масла. Двигатель, установленный на моторный стенд, должен отработать 100 моточасов в режиме максимальной мощности с полностью открытой дроссельной заслонкой. В ходе валидационного теста масло продемонстрировало огромный запас свойств.

Более жесткая проверка – ресурсные испытания. По ГОСТ-14846 (это самый современный регламент стендовых испытаний автомобильных двигателей) мотор должен отработать 350 моточасов на 5000 об/мин с полностью открытой дроссельной заслонкой. Это жесткий режим не только для двигателя, но и для масла – оно подвергается в первую очередь высокотемпературному окислению. В середине теста (каждые 175 моточасов) – смена масла по регламенту.

После 350 часов работы все детали проверили на контрольно-измерительной машине. Микрометрия показала: износ оказался в разы меньше нормативного.

Поэтому разобранный мотор собрали и создали практически прецедент – отправили двигатель крутиться на стенд еще 350 моточасов. Микрометраж всех рабочих деталей после 700-часового марафона показал, что износ не превысил нормативные показатели, установленные для 350-часовых стендовых испытаний.

Комментарий специалиста

Анатолий Комадынко, руководитель направления по испытаниям и работе с производителями техники:

– Ресурсный тест на моторном стенде – это очень серьезное испытание как для двигателя, так и для масла. Мотор работает на максимальной мощности, на 5000 оборотах в минуту, в жестком температурном режиме. И так на протяжении 700 моточасов. Это эквивалентно непрерывному движению автомобиля на скорости 170 км/ч на дистанции 119 тысяч км.

Показатели износа основных деталей двигателя ЗМЗ-409 после 700 часов работы на максимальной мощности.

Масло Gazpromneft Premium N 5W-40 успешно выдержало двойные ресурсные испытания. Износ двигателя оказался даже ниже значений, приведенных для моторов после стандартных тестов.

Результаты моторного теста наглядно демонстрируют, что на протяжении всего испытания масло Gazpromneft Premium N 5W-40 надежно защищало все детали мотора от износа и при этом сохранило запас свойств. Что дополнительно подтверждают анализы проб масла, взятые после ресурсных испытаний двигателя.

Так щелочное число (по нему оценивают способность присадок нейтрализовывать вредные кислоты, вызывающие коррозионный износ деталей двигателя и усиливающие процессы образования углеродистых отложений) не снижалось больше чем на 8,7% при норме 50%. Содержание продуктов износа в работавшем масле составило лишь 0,0007%, хотя допустимое значение составляет 1%.

Изменение характеристик масла Gazpromneft Premium N 5W-40 в ходе ресурсных испытаний.

Искусственный интеллект в помощь

Выдающиеся показатели на моторных испытаниях – результат оптимально подобранных компонентов в составе масла.

Обновленную рецептуру моторного масла Gazpromneft Premium N 5W-40 создали в научно-исследовательском центре с оборудованием, которое воссоздает сложные условия эксплуатации двигателя.

В научно-исследовательском центре проводят научные исследования смазочных материалов, разрабатывают методики испытаний и создают новые рецептуры.

При разработке рецептур применяется технология искусственного интеллекта. Собственное ПО – уникальная цифровая платформа помогает быстро составить оптимальную формулу под заданную потребность. Искусственный интеллект работает на огромной базе данных исследований и разработок, проведенных за 15 лет на продуктах как собственных, так и других мировых производителей. Экспертам лаборатории остаются более интересные задачи по тонким настройкам и совершенствованию рецептуры.

Искусственный интеллект умеет обучаться по ходу работы. Например, он анализирует результаты испытаний промежуточных образцов масел и учитывает их при проектировании последующих кандидатных рецептур.

Испытания огнем, водой и стеклянными трубами

В исследовательском центре на специальном оборудовании проводят тесты, позволяющие сымитировать те процессы, которые возникают внутри работающего двигателя. Таким образом можно проверить, насколько оптимально подобраны базовые масла и присадки и нужно ли корректировать рецептуру. Финальная формула Gazpromneft Premium N 5W-40 успешно прошла более 40 видов сложных испытаний.

Лабораторные тесты Gazpromneft Premium N 5W-40 подтвердили высокую моющую способность масла. Это важнейшее свойство обеспечивают четыре детергента – моющие компоненты в рецептуре. Именно они убирают отложения и сохраняют двигатель в чистоте.

Micro Coker Test (MCT) – это тест на определение высокотемпературных отложений на деталях цилиндропоршневой группы. По требованиям Renault оценка должна быть не ниже 7 баллов. Масло Gazpromneft Premium N 5W-40 заработало сразу 9 баллов.

На стандартизированную алюминиевую пластину капают тестовый образец. Под воздействием высокой температуры образуется нагар. Испытания продолжаются 90 минут при температуре от 230 ºС с одной стороны пластины до 280 ºС с другой. Чем чище после нагрева остается пластина – тем лучше и выше оценка. Результат оценивают на специальном оборудовании с помощью эталонной пластины – сканер фиксирует насыщенность цвета и присваивает баллы от 1 до 10. Чем выше средний балл, тем лучше.

Komatsu Hot Tube Test проверяет склонность масла к образованию лака на горячих деталях двигателя. А также оценивает моющие свойства масла при высоких температурах.

Внутри прибора – 280ºС. Именно при такой температуре в двигателе на деталях образуется лак. В прибор помещают шесть трубок, по которым проходит смесь масла и горячего воздуха. После 16-часовых испытаний визуально оценивают степень лакообразования в трубках относительно эталонов. Масло Gazpromneft Premium N 5W-40 заработало высшую оценку.

Хорошо противостоит окислению

Чтобы проверить антиокислительные свойства масла, проводят два основных теста. Pressure Drop Scanning Calorimetry (устойчивость к окислению в тонкой пленке) имитирует окисление масла на поверхности деталей и в каналах.

Масло добавляется в кювету и при температуре 210 ºС и давлении 7 атмосфер окисляется. Чем дольше оно сохраняет рабочие характеристики, тем лучше. Показатель для коммерческих автомобилей (к ним предъявляются более жесткие требования, чем к легковым) составляет 65 минут. Gazpromneft Premium N 5W-40 выдержало втрое дольше – более 200 минут.

Второй тест Daimler Oxidation Test симулирует условия в картере двигателя (способность масла противостоять окислению в объеме). По нормативу скорость окисления не должна превышать 25 единиц. У масла Gazpromneft Premium N 5W-40 этот показатель равен 17.

Тест на окисление масла в объеме проводится при 160 оС в течение 7 дней. В масло добавляют катализатор на основе железа (имитация продуктов износа деталей двигателя). В емкость с маслом постоянно подают воздух.

Важно, чтобы производитель при подборе рецептуры не перебрал с антиокислительными присадками. Иначе масло будет агрессивным к прокладкам, сальникам и прочим уплотнениям.

Совместимо со всеми эластомерами

Испытания проводили для четырех типов резины – их чаще всего применяют при производстве двигателей. Это – фторкаучук, бутадиен-нитрильный и акрилатный каучуки, силиконы. У всех материалов эластичность осталась практически неизменной.

На разрывной машине проверяют образцы резины, которые две недели «замачивали» в масле при температуре 150 ºС. Их сравнивают с показателями образцов, не подвергавшихся воздействию масла.

Эффективно снижает трение, защищает от износа

На трибологических испытаниях определяют коэффициенты трения, износоустойчивости и противозадирные характеристики смазочных масел.

На неподвижной части установлен диск, на подвижной – шарик. Между этой парой трения – капли исследуемого масла. Верхняя совершает поступательные движения влево-вправо. Изменяя температуру, нагрузку, частоту и амплитуду, разработчики максимально точно воссоздают условия трения между реальными деталями двигателя.

При разработке масла Gazpromneft Premium N 5W-40 на трибометре SRV5 проверяли эффективность разных модификаторов трения, которые определяют противоизносные характеристики. Это уникальный исследовательский аппарат, который точно показывает, какое сочетание компонентов защищает от износа лучше.

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