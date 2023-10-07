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История от АМО — 100 лет серийному отечественному автомобилю

Автомобили в России строили еще с конца ХIХ столетия, но массовым производство стало намного позже. В будущем году исполняется век, как первая отечественная модель пошла в серию.

Поставить на поток

Колеса Российской империи: наш автопром до революции

Осенью 1924 года московский завод АМО впервые в нашей стране начал серийное производство автомобилей. Основу завода для выпуска легковых и грузовых автомобилей конструкции FIAT заложили еще во время Первой мировой войны. Но организовать серийное производство до революции не смогли.

Лишь в 1924-м из ворот московского завода вышли первые серийные АМО-Ф15, по сути – копии FIAT 15Ter. Машина имела грузоподъемность 1500 кг и 35-сильный двигатель рабочим объемом 4,4 л.

На базе АМО стали делать автобусы, пожарные и другие специализированные автомобили. Построили даже две большие легковые штабные машины.

Правда, с 1924 по 1931 годы изготовили всего 6471 АМО-Ф15. Но основа автомобилестроения именно как индустрии была заложена. А нарастить производство на существующем заводе АМО было невозможно. Ярославский завод, тоже основанный до революции и понемногу строивший грузовики, по оснащению был еще слабее.

Первый серийный отечественный автомобиль АМО-Ф15 – предок огромного семейства грузовиков ЗИС и ЗИЛ.
Первый серийный отечественный автомобиль АМО-Ф15 – предок огромного семейства грузовиков ЗИС и ЗИЛ.
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Реальное массовое производство в кратчайшие сроки можно было организовать лишь с помощью иностранных компаний. После кардинальной реконструкции АМО начал конвейерный выпуск грузовиков конструкции американской компании Autocar. В Нижнем Новгороде (с 1932-го – Горький) заработал большой и современный завод по производству грузовиков ГАЗ-АА и легковых автомобилей ГАЗ-А по лицензии фирмы Ford.

Эти предприятия вывели советский автопром на иные масштабы производства и дали толчок к дальнейшему развитию.

Рождение индустрии

Лимузин Сталина: полная история ЗИС-110

На основе первых массовых моделей советские инженеры достаточно быстро создали новые машины. Причем уже с учетом опыта эксплуатации в СССР, а потому лучше приспособленные к сложным отечественным условиям.

Советский автопром начал производить автобусы. Их помимо больших заводов на стандартных грузовых шасси выпускали специализированные предприятия по всему Союзу.

Заводы ЗИС (бывший АМО) и ГАЗ наладили производство трехосных грузовиков. Уже перед Великой Отечественной войной ЗИС начал выпуск и полноприводных грузовиков. А Горьковский завод подготовил легковой полноприводный внедорожник ГАЗ-64 – первый подобный автомобиль в СССР и один из первых в мире.

Во второй половине 1930-х в производство пошли новые легковые автомобили – ГАЗ-М1 с закрытым (в отличие от ГАЗ-А) кузовом и 50-сильным двигателем и представительский ЗИС-101 с рядным восьмицилиндровым мотором мощностью 90 л.с. Вскоре появились модификации этих моделей, а на рубеже 1940-х – модернизированные версии.

Серийные автомобили 1930-х – ГАЗ-М1 «эмка» и ЗИС-101.
Серийные автомобили 1930-х – ГАЗ-М1 «эмка» и ЗИС-101.

Именно в 1930-е советские автомобили впервые стали поставлять на экспорт: в Монголию, государства Балтии, Болгарию.

Перед войной появился автомобиль нового для нашей страны малого класса – КИМ-10. Малолитражка, выпуск которой налаживали в Москве, стала первой в СССР машиной, нацеленной в первую очередь на частных владельцев. Но полноценное производство КИМ-10, как и модернизированных автомобилей ГАЗ и ЗИС, до начала Великой Отечественной развернуть не успели.

Своей колеей

Советский автомобиль для шикарной жизни – квартира и дача в подарок

Разработку автомобилей вели и во время войны! Именно поэтому уже в первые послевоенные годы появились легковые ГАЗ-М20 Победа и ЗИС-110 – конструктивно и стилистически новаторские для СССР и вполне зрелые на фоне зарубежных аналогов.

Вскоре появился и новый легковой внедорожник – ГАЗ-69, который делали в двух модификациях – пятиместной и грузопассажирской восьмиместной.

Горьковский и московский заводы начали выпуск новых грузовиков: ГАЗ-51 и ЗИС-150, которые быстро стали обрастать модификациями, в том числе полноприводными.

Кардинально модернизированный Ярославский автозавод развернул производство первых в стране серийных дизельных грузовиков ЯАЗ-200, а затем и трехосных ЯАЗ-210. Позднее эти модели передали на новые Минский и Кременчугский автозаводы.

Параллельно стремительно росло число заводов, которые на стандартных шасси и агрегатах делали автобусы и разнообразные специализированные автомобили.

Послевоенный модельный ряд Горьковского завода: грузовик ГАЗ-51, ГАЗ-М20 Победа, ГАЗ-12 ЗИМ и внедорожник ГАЗ-69.
Послевоенный модельный ряд Горьковского завода: грузовик ГАЗ-51, ГАЗ-М20 Победа, ГАЗ-12 ЗИМ и внедорожник ГАЗ-69.

Продолжение – на следующей странице.

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За РулемКанунников Сергей
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