Сегодня, в 8:00 Первая (и самая невезучая) малолитражка СССР КИМ-10 — один из самых многострадальных в нашей истории автомобилей: ему не повезло с эпохой.
Материалы по теме
По сути, эта машина — первая в истории СССР, предназначенная прежде всего частникам. Правда, редкий частник оказался-таки за ее рулем.
Первые прототипы
малолитражки КИМ‑10–50 с закрытым кузовом появились весной 1940 года. Создали также открытый КИМ‑10–51. Летом 1940‑го на очередном смотре прототипов в Кремле одобренный прежде начальством предсерийный автомобиль это же начальство резко раскритиковало. Инженеры, насколько смогли, доработали уже готовую машину и взялись за создание четырехдверной версии.
Двухдверные автомобили на
Московском автомобильном заводе имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) все-таки запустили в производство весной 1941 года — в качестве временной меры, которая по понятным причинам продолжения не имела. Как известно, в основе конструкции советской малолитражки лежал британский Ford Prefect. Но о детальном копировании речь не шла.
Предсерийный КИМ‑10–50 — типичный компакт своего времени. Двухдверная машина выглядела вполне гармонично и современно, куда современнее советских ГАЗ-М1 и ЗИС‑101.
Предсерийный КИМ‑10–50 — типичный компакт своего времени. Двухдверная машина выглядела вполне гармонично и современно, куда современнее советских ГАЗ-М1 и ЗИС‑101.
Британский Ford Prefect послужил основой для советской машины. Но Ford не копировали точь-в‑точь. КИМ отличали не только характерные рёбра на боковинах кузова и дверях, но и множество иных деталей, включая форточку, разделенное ветровое стекло, крылья.
Британский Ford Prefect послужил основой для советской машины. Но Ford не копировали точь-в‑точь. КИМ отличали не только характерные рёбра на боковинах кузова и дверях, но и множество иных деталей, включая форточку, разделенное ветровое стекло, крылья.
Серийный доработанный КИМ‑10–50 еще меньше, чем прототип, походил на Ford Prefect. Фары, согласно последним веяниям моды, встроили в кузов, убрали подножки.
Серийный доработанный КИМ‑10–50 еще меньше, чем прототип, походил на Ford Prefect. Фары, согласно последним веяниям моды, встроили в кузов, убрали подножки.
Среди аналогов, закупленных при создании КИМа, был и немецкий Ford Eifel. Конструктивно он практически повторял британский Prefect, но выглядел немного архаичнее.
Среди аналогов, закупленных при создании КИМа, был и немецкий Ford Eifel. Конструктивно он практически повторял британский Prefect, но выглядел немного архаичнее.
КИМ, в отличие от иных советских автомобилей тех лет, имел наружную крышку небольшого багажника (она открывалась вверх) — к вещам не нужно было тянуться через заднее сиденье.
КИМ, в отличие от иных советских автомобилей тех лет, имел наружную крышку небольшого багажника (она открывалась вверх) — к вещам не нужно было тянуться через заднее сиденье.
Корма британского Форда отличается от кимовской. В частности, багажник открывается вниз, его крышка — на наружных петлях.
Корма британского Форда отличается от кимовской. В частности, багажник открывается вниз, его крышка — на наружных петлях.
Набор приборов очень богатый по меркам тех лет. КИМ оснащали даже часами.
Набор приборов очень богатый по меркам тех лет. КИМ оснащали даже часами.
Приборы советского автомобиля полностью скопированы с приборов британского Форда.
Приборы советского автомобиля полностью скопированы с приборов британского Форда.
На КИМ‑10–52 заметно упростили приборы. Исчезли часы, осталось всего два круглых циферблата.
На КИМ‑10–52 заметно упростили приборы. Исчезли часы, осталось всего два круглых циферблата.
Приборы КИМ‑10–52 практически повторяют те, что стояли на большинстве предвоенных Опелей — в частности, на модели Super 6. Похожие были на Кадете, а позже — и на нашем Москвиче‑400.
Приборы КИМ‑10–52 практически повторяют те, что стояли на большинстве предвоенных Опелей — в частности, на модели Super 6. Похожие были на Кадете, а позже — и на нашем Москвиче‑400.
Рама КИМ‑10 — с тремя поперечинами и двумя угловыми усилителями спереди. База такая же, как у «британца» Ford Prefect: 2286 мм. Снаряженная масса — 840 кг, на 55 кг больше, чем у Префекта.
Рама КИМ‑10 — с тремя поперечинами и двумя угловыми усилителями спереди. База такая же, как у «британца» Ford Prefect: 2286 мм. Снаряженная масса — 840 кг, на 55 кг больше, чем у Префекта.
Рама КИМа — копия рамы седана Ford Anglia. Эту модель, младшую в британской гамме Форда, запустили в производство в 1939 году. Ее делали только в двухдверном варианте, с базовым мотором объемом 0,93 литра. Вероятно, эту раму выбрали для двухдверного КИМа
из-за простоты и меньшей массы.
Рама КИМа — копия рамы седана Ford Anglia. Эту модель, младшую в британской гамме Форда, запустили в производство в 1939 году. Ее делали только в двухдверном варианте, с базовым мотором объемом 0,93 литра. Вероятно, эту раму выбрали для двухдверного КИМа
из-за простоты и меньшей массы.
Рама у Префекта иная — с широким продольным усилителем, под которым проходит карданный вал. Помимо двухдверных версий на такой раме делали и четырехдверные. Их, кстати, выпустили больше.
Рама у Префекта иная — с широким продольным усилителем, под которым проходит карданный вал. Помимо двухдверных версий на такой раме делали и четырехдверные. Их, кстати, выпустили больше.
Двигатель семейства КИМ‑10 — четырехцилиндровый, рабочим объемом 1,17 литра (63,5 × 92,5 мм). Сначала указывали мощность 26 л.с., но для серийного автомобиля — уже 30 «лошадей». Очень приличный показатель. Например, мотор Москвича‑400 объемом 1,07 литра выдавал поначалу 23 силы.
Двигатель семейства КИМ‑10 — четырехцилиндровый, рабочим объемом 1,17 литра (63,5 × 92,5 мм). Сначала указывали мощность 26 л.с., но для серийного автомобиля — уже 30 «лошадей». Очень приличный показатель. Например, мотор Москвича‑400 объемом 1,07 литра выдавал поначалу 23 силы.
Двигатель и трехступенчатая коробка передач — точные копии силового агрегата Ford. На британских машинах мотор развивал те же 30 л.с., на некоторых версиях немецких — 34 л.с. Блок цилиндров этого двигателя послужил основой для обширного семейства моторов, которые ставили на европейские Форды вплоть до 1960‑х годов.
Двигатель и трехступенчатая коробка передач — точные копии силового агрегата Ford. На британских машинах мотор развивал те же 30 л.с., на некоторых версиях немецких — 34 л.с. Блок цилиндров этого двигателя послужил основой для обширного семейства моторов, которые ставили на европейские Форды вплоть до 1960‑х годов.
Прототип КИМ‑10–52 начала 1941 года — не просто увеличенный четырехдверный КИМ‑10–51. Кузов заметно изменен: появились дополнительные рёбра жесткости, с боковин исчезли вентиляционные лючки, верхние петли передних дверей стали внутренними, а ветровое стекло — цельным.
Прототип КИМ‑10–52 начала 1941 года — не просто увеличенный четырехдверный КИМ‑10–51. Кузов заметно изменен: появились дополнительные рёбра жесткости, с боковин исчезли вентиляционные лючки, верхние петли передних дверей стали внутренними, а ветровое стекло — цельным.
Невезучий
Материалы по теме
Имея в качестве образца британский Ford, советские инженеры четко понимали, чтó позволительно копировать, а чтó можно и нужно изменить. Создать оригинальный силовой агрегат, тем более в отведенные конструкторам сроки, было попросту невозможно. Подвеску и тормозá логично было взять готовые, проработанные. А кузов переделали настолько, что выглядел он современнее, чем у прототипа.
КИМ‑10 можно считать
одним из самых невезучих советских автомобилей. Производство шло лишь с марта по июль 1941 года. Успели собрать только 369 закрытых и открытых автомобилей. Идея поставить после войны на конвейер четырехдверный КИМ‑10–52 понимания в верхах не нашла. Первой послевоенной моделью завода стал Москвич‑400 (копия немецкого Опеля), с которым долгие годы путали редко встречавшиеся на дорогах несчастливые автомобили КИМ‑10. Чьей копией была Волга ГАЗ-21, узнайте тут, Фото: из архива «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter