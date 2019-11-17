Первая (и самая невезучая) малолитражка СССР

КИМ-10 — один из самых многострадальных в нашей истории автомобилей: ему не повезло с эпохой.

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По сути, эта машина — первая в истории СССР, предназначенная прежде всего частникам. Правда, редкий частник оказался-таки за ее рулем.

Первые прототипы малолитражки КИМ‑10–50 с закрытым кузовом появились весной 1940 года. Создали также открытый КИМ‑10–51. Летом 1940‑го на очередном смотре прототипов в Кремле одобренный прежде начальством предсерийный автомобиль это же начальство резко раскритиковало. Инженеры, насколько смогли, доработали уже готовую машину и взялись за создание четырехдверной версии.

Двухдверные автомобили на Московском автомобильном заводе имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) все-таки запустили в производство весной 1941 года — в качестве временной меры, которая по понятным причинам продолжения не имела. Как известно, в основе конструкции советской малолитражки лежал британский Ford Prefect. Но о детальном копировании речь не шла.

Предсерийный КИМ‑10–50 — типичный компакт своего времени. Двухдверная машина выглядела вполне гармонично и современно, куда современнее советских ГАЗ-М1 и ЗИС‑101.

Британский Ford Prefect послужил основой для советской машины. Но Ford не копировали точь-в‑точь. КИМ отличали не только характерные рёбра на боковинах кузова и дверях, но и множество иных деталей, включая форточку, разделенное ветровое стекло, крылья.

Серийный доработанный КИМ‑10–50 еще меньше, чем прототип, походил на Ford Prefect. Фары, согласно последним веяниям моды, встроили в кузов, убрали подножки.

Среди аналогов, закупленных при создании КИМа, был и немецкий Ford Eifel. Конструктивно он практически повторял британский Prefect, но выглядел немного архаичнее.

КИМ, в отличие от иных советских автомобилей тех лет, имел наружную крышку небольшого багажника (она открывалась вверх) — к вещам не нужно было тянуться через заднее сиденье.

Корма британского Форда отличается от кимовской. В частности, багажник открывается вниз, его крышка — на наружных петлях.



Набор приборов очень богатый по меркам тех лет. КИМ осна­щали даже часами.

Приборы советского автомобиля полностью скопированы с приборов британского Форда.

На КИМ‑10–52 заметно упростили приборы. Исчезли часы, осталось всего два круглых циферблата.

Приборы КИМ‑10–52 практически повторяют те, что стояли на большинстве предвоенных Опелей — в частности, на модели Super 6. Похожие были на Кадете, а позже — и на нашем Москвиче‑400.



Рама КИМ‑10 — с тремя поперечинами и двумя угловыми усилителями спереди. База такая же, как у «британца» Ford Prefect: 2286 мм. Снаряженная масса — 840 кг, на 55 кг больше, чем у Префекта.

Рама КИМа — копия рамы седана Ford Anglia. Эту модель, младшую в британской гамме Форда, запустили в производство в 1939 году. Ее делали только в двухдверном варианте, с базовым мотором объемом 0,93 литра. Вероятно, эту раму выбрали для двухдверного КИМа из-за простоты и меньшей массы.

Рама у Префекта иная — с широким продольным усилителем, под которым проходит карданный вал. Помимо двухдверных версий на такой раме делали и четырехдверные. Их, кстати, выпустили больше.



Двигатель семейства КИМ‑10 — четырехцилиндровый, рабочим объемом 1,17 литра (63,5 × 92,5 мм). Сначала указывали мощность 26 л.с., но для серийного автомобиля — уже 30 «лошадей». Очень приличный показатель. Например, мотор Москвича‑400 объемом 1,07 литра выдавал ­поначалу 23 силы.

Двигатель и трехступенчатая коробка передач — точные копии силового агрегата Ford. На британских машинах мотор развивал те же 30 л.с., на некоторых версиях немецких — 34 л.с. Блок цилиндров этого двигателя послужил основой для обширного семейства моторов, которые ставили на европейские Форды вплоть до 1960‑х годов.



Прототип КИМ‑10–52 начала 1941 года — не просто увеличенный четырехдверный КИМ‑10–51. Кузов заметно изменен: появились дополнительные рёбра жесткости, с боковин исчезли вентиляционные лючки, верхние петли передних дверей стали внутренними, а ветровое стекло — цельным.

Невезучий

Имея в качестве образца британский Ford, советские инженеры четко понимали, чтó позволительно копировать, а чтó можно и нужно изменить. Создать оригинальный силовой агрегат, тем более в отведенные конструкторам сроки, было попросту невозможно. Подвеску и тормозá логично было взять готовые, проработанные. А кузов переделали настолько, что выглядел он современнее, чем у прототипа.

КИМ‑10 можно считать одним из самых невезучих советских авто­мобилей. Производство шло лишь с марта по июль 1941 года. Успели собрать только 369 закрытых и открытых автомобилей. Идея поставить после войны на конвейер четырех­дверный КИМ‑10–52 понимания в верхах не нашла. Первой послевоенной моделью завода стал Моск­вич‑400 (копия немецкого Опеля), с которым долгие годы путали редко встречавшиеся на дорогах несчастливые автомобили КИМ‑10.

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Первая (и самая невезучая) малолитражка СССР КИМ-10 — один из самых многострадальных в нашей истории автомобилей: ему не повезло с эпохой. Первая (и самая невезучая) малолитражка СССР



Фото: из архива «За рулем»