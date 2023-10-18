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Организаторы народного пробега «Трек года»...

«Трек года» – установлены новые рекорды, но вы можете их побить

Организаторы народного пробега «Трек года» приняли решение о продлении сроков проекта до 23 октября – успейте принять участие.

В России продолжается всероссийский проект, который объединил транспорт на природном газе – метане и легкоатлетов из 66 регионов страны, на территории которых действуют заправки «Газпром газомоторное топливо».

Ни капли бензина!

Каждый день к народному пробегу «Трек года» присоединяются все новые участники. Общий счетчик за рулем на метане и бегом приближается к отметке в шесть тысяч километров. Самый длинный автомобильный трек на данный момент – 1480 км из Ростова-на-Дону в Казань. На втором месте по продолжительности – 900 км из Волгоградской области в Республику Адыгея. На третьем – 650 км из Татарстана в Саратовскую область.

«Общий пробег за время конкурса – уже 2700 км. Примерно 220 кубов метана и ни капли бензина!» – делятся водители.

Такие пробеги обходятся участникам недорого, так как метан выгоден для автомобилистов. «Трек года» – возможность наглядно показать, что заправка природным газом на сегодня не только в два-три раза дешевле заправки бензином и дизелем, но и комфортна, в том числе для продолжительных путешествий.

Для легкоатлетов проект стал возможностью поддержать экологичный и активный образ жизни, но главное – ставить новые цели и проявлять творческий подход. Средняя скорость беговых дистанций на «Треке года» – 7 км в час.

«Впервые участвую в пробеге такого формата! Не столько для победы, сколько для самодисциплины, победы над собой, тренировки силы воли и выносливости», – подтверждают комментарии под треками.

Как стать участником

Принять участие в пробеге может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте s10.run, отправиться по выбранному маршруту за рулем автомобиля на метане или бегом, фиксируя передвижение в специальном приложении-трекере Polar Flow. Затем остается опубликовать отзыв о своем треке, используя хэштег #трекгода.

Треков у участников может быть сколько угодно – в разных номинациях, что увеличивает шансы выиграть велосипед, путешествие и другие ценные призы. Главное, чтобы хотя бы один из маршрутов участника начинался или заканчивался на АГНКС сети «Газпром».

Водители участвуют в трех номинациях:

  • «Экологичный маршрут» – суммируется общий пробег авто за период участия. К зачету принимаются треки с хэштегом #трекгода
  • «Туризм на метане» – треки путешествий участников по историческим местам на метановом автомобиле. Победителя будут оценивать по историчности и интересности места, исходя из трека, приложенного фото и комментария участника к треку.
  • «Приз зрительских симпатий» получит история об автомобильном треке с наибольшим количеством лайков.

Для легкоатлетов предусмотрены другие номинации:

  • «Исторические места» – победители здесь определятся членами жюри, исходя из исторической и туристической составляющей бегового трека (его длина должна быть не менее 3 км). Трек должен содержать описание историчности места и может содержать фотографии.
  • «Самопреодоление». Главное в этой номинации – усилия, затраченные участником на преодоление дистанции. Поэтому к зачету принимаются треки длиной не менее 3 км, содержащие описание преодоления и по желанию фотографии.
  • «Приз зрительских симпатий» получит тот бегун, чей трек наберет наибольшее количество лайков.

Победителей объявят на ПМГФ в Петербурге

Победителей «Трека года» определит жюри, в составе которого, в том числе, амбассадоры народного пробега – пилот единственного в мире гоночного грузовика на метане в составе команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов и чемпион мира, рекордсмен России в категории 55+ в марафоне Юрий Строфилов.

Церемония награждения победителей народного пробега «Трек года» состоится 1 ноября 2023 года в рамках Петербургского международного газового форума – 2023.

Присоединяйтесь к народному пробегу «Трек года» сегодня!

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