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Не сигналь, мне прямо! Тест на хладнокровие и знание ПДД

Типичная ситуация, вызванная непродуманной организацией движения, – вы в такую наверняка попадали. Как поступили? А как правильно?

Нелепая ошибка водителей – вы уже попадали на штраф?

Легковой автомобиль стоит у светофора в ожидании разрешающего сигнала прямо. Сзади подъезжает бензовоз, водитель которого хочет повернуть направо под зеленую стрелку и начинает настойчиво сигналить. Как поступить водителю легковушки?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Как поступить в этой ситуации водителю леговушки?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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