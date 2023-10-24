Не сигналь, мне прямо! Тест на хладнокровие и знание ПДД

Типичная ситуация, вызванная непродуманной организацией движения, – вы в такую наверняка попадали. Как поступили? А как правильно?

Как поступить в этой ситуации водителю леговушки? 1. Невозмутимо ожидать включения разрешающего сигнала 2. Повернуть направо 3. Сместившись вперед и левее, освободить полосу, не создавая помех для движения других машин Проголосовать