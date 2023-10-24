Не сигналь, мне прямо! Тест на хладнокровие и знание ПДД
Типичная ситуация, вызванная непродуманной организацией движения, – вы в такую наверняка попадали. Как поступили? А как правильно?
Легковой автомобиль стоит у светофора в ожидании разрешающего сигнала прямо. Сзади подъезжает бензовоз, водитель которого хочет повернуть направо под зеленую стрелку и начинает настойчиво сигналить. Как поступить водителю легковушки?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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