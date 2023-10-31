Куда прешь! Чем грозит водителю ошибка при перестроении
Похожая задачка ПДД включена в экзаменационные билеты. Кандидаты в водители решают ее безошибочно, а бывалые водители регулярно отвечают невпопад.
В левой полосе – ремонт дороги. Чтобы его объехать, водитель легковушки смещается вправо. Должен ли он пропустить грузовик, который едет по соседней полосе?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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