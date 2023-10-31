Куда прешь! Чем грозит водителю ошибка при перестроении

Похожая задачка ПДД включена в экзаменационные билеты. Кандидаты в водители решают ее безошибочно, а бывалые водители регулярно отвечают невпопад.

Не сигналь, мне прямо! Тест на хладнокровие и знание ПДД В левой полосе – ремонт дороги. Чтобы его объехать, водитель легковушки смещается вправо. Должен ли он пропустить грузовик, который едет по соседней полосе? Отмечайте свой вариант. А правильный ответ – на следующей странице. 9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Кто имеет в этом случае преимущество? 1. Легковушка 2. Грузовик Проголосовать