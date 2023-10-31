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Куда прешь! Чем грозит водителю ошибка при перестроении

Похожая задачка ПДД включена в экзаменационные билеты. Кандидаты в водители решают ее безошибочно, а бывалые водители регулярно отвечают невпопад.

Не сигналь, мне прямо! Тест на хладнокровие и знание ПДД

В левой полосе – ремонт дороги. Чтобы его объехать, водитель легковушки смещается вправо. Должен ли он пропустить грузовик, который едет по соседней полосе?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

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Кто имеет в этом случае преимущество?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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