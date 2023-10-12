Зачем выпускают быстроходные машины, если скорость на дорогах ограничена

Эксперт «За рулем» назвал 2 аргумента в пользу динамичных авто

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— С какой целью автопроизводители производят быстроходные массовые автомобили, если практически повсеместно ­скорость движения ограничена?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора

– Начнем с того, что управление быстрым и динамичным автомобилем – ни с чем не сравнимое удовольствие, и люди готовы за него платить. Даже в рамках ПДД – одно дело разогнаться до разрешенных 80 км/ч секунд за 15, и совсем другое – за пять.

Хорошая динамика – это и важный фактор активной безопасности: выезд с прилегающих территорий без помех окружающим, обгоны без риска. На скоростях выше 80–100 км/ч, когда аэродинамическое сопротивление сильно растет, мощность мотора становится очень важна. А в России есть трассы с разрешенным режимом 130 км/ч. Словом, быстрый автомобиль хоть и дороже, но приятнее и безопаснее.

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