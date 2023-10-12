Зачем выпускают быстроходные машины, если скорость на дорогах ограничена
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— С какой целью автопроизводители производят быстроходные массовые автомобили, если практически повсеместно скорость движения ограничена?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора
– Начнем с того, что управление быстрым и динамичным автомобилем – ни с чем не сравнимое удовольствие, и люди готовы за него платить. Даже в рамках ПДД – одно дело разогнаться до разрешенных 80 км/ч секунд за 15, и совсем другое – за пять.
Хорошая динамика – это и важный фактор активной безопасности: выезд с прилегающих территорий без помех окружающим, обгоны без риска. На скоростях выше 80–100 км/ч, когда аэродинамическое сопротивление сильно растет, мощность мотора становится очень важна. А в России есть трассы с разрешенным режимом 130 км/ч. Словом, быстрый автомобиль хоть и дороже, но приятнее и безопаснее.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Как определяют стоимость проезда по платным дорогам? Ответ вы найдете тут.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен