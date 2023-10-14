5 простых шагов при переобувке, чтобы не платить дважды
Не имеет значения, сами вы меняете летнюю резину на зимнюю или в шиномонтажке. В любом случае у вас есть доступ к машине со снятыми колесами и вы можете оценить состояние тормозов, рулевой системы, трансмиссии и подвески.
Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:
— Машину все равно домкратить, а колеса снимать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Такая проверка не отнимает много времени и под силу даже малоопытным водителям.
Осмотрев машину самостоятельно, вы сможете выявить неисправности, которые незаметны при езде, и вовремя на них отреагировать. В то же время, диагностика, к примеру, подвески в автосервисе обойдется вам в 1000-2000 рублей.
Шаг 1. Состояние кузова
Перед установкой домкрата необходимо осмотреть пороги. Особенно внимательно нужно быть со старым автомобилем. Если коррозия чрезмерна, порог может не выдержать веса машины и прогнуться.
Если в процессе подъема машины послышался характерный хруст, то лучше опустить машину и подложить между подхватом домкрата и порогом доску длиной 50-60 см. Таким образом давление распределится на большую протяженность порога.
Ну и, конечно, необходимо в ближайшее время запланировать ремонт порогов.
Шаг 2. Покачиваем колеса
Машина на домкрате, но колесо еще не снято.
Покачивать колесо необходимо в горизонтальной и вертикальной плоскостях: взявшись руками за шину поочередно справа и слева, а затем сверху и снизу. Усердствовать при этом не нужно, поскольку люфт будет замечен даже при незначительном усилии.
Покачивание передних и задних колес поможет выявить несколько неисправностей.
- Люфт при горизонтальном покачивании укажет на износ деталей рулевой системы.
- Вертикальным покачиванием проверяются шаровые опоры.
- Люфты при покачивании задних колес укажут на износ ступичных подшипников и сайлентблоков.
Шаг 3. Вращаем колеса
Вращая колеса на вывешенном автомобиле, можно проверить состояние подвески и тормозной системы. Колеса без привода должны вращаться плавно и без посторонних шумов. От трения о диск тормозных колодок может быть слышен равномерный шелестящий звук. Если этот звук то появляется, то исчезает ― это означает деформацию тормозного диска. Изношенную деталь необходимо проточить или заменить.
В исправном состоянии после толчка колесо в свободном вращении должно провернуться на пару оборотов. Если во время вращения будет прослушиваться характерный хруст, то нужно заменить ступичные подшипники.
Тугое вращение колеса укажет на неисправности в тормозной системе. Могут подклинивать поршни тормозных цилиндров, колодки или направляющие суппортов.
Из-за поломок в тормозной системе будет повышенный расход топлива и перегрев деталей. В случае закипания тормозной жидкости тормоза могут утратить свою эффективность вплоть до полного отказа.
Сложнее определить состояние ступичных подшипников на переднеприводном автомобиле. Препятствовать свободному вращению колеса будет система привода. Но даже в этом случае у колеса будет небольшой ход, который также должен быть свободным и без посторонних шумов. Если на переднем приводе вращение колеса будет затруднительным, то скорее всего будет изношен ШРУС.
Продолжение – на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен