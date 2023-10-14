5 простых шагов при переобувке, чтобы не платить дважды

Эксперт Ревин рассказал, как сэкономить 2000 руб. при переобувке

Не имеет значения, сами вы меняете летнюю резину на зимнюю или в шиномонтажке. В любом случае у вас есть доступ к машине со снятыми колесами и вы можете оценить состояние тормозов, рулевой системы, трансмиссии и подвески.

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

— Машину все равно домкратить, а колеса снимать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Такая проверка не отнимает много времени и под силу даже малоопытным водителям.

Осмотрев машину самостоятельно, вы сможете выявить неисправности, которые незаметны при езде, и вовремя на них отреагировать. В то же время, диагностика, к примеру, подвески в автосервисе обойдется вам в 1000-2000 рублей.

Шаг 1. Состояние кузова

Перед установкой домкрата необходимо осмотреть пороги. Особенно внимательно нужно быть со старым автомобилем. Если коррозия чрезмерна, порог может не выдержать веса машины и прогнуться.

Если в процессе подъема машины послышался характерный хруст, то лучше опустить машину и подложить между подхватом домкрата и порогом доску длиной 50-60 см. Таким образом давление распределится на большую протяженность порога.

Ну и, конечно, необходимо в ближайшее время запланировать ремонт порогов.

Шаг 2. Покачиваем колеса

Машина на домкрате, но колесо еще не снято.

Покачивать колесо необходимо в горизонтальной и вертикальной плоскостях: взявшись руками за шину поочередно справа и слева, а затем сверху и снизу. Усердствовать при этом не нужно, поскольку люфт будет замечен даже при незначительном усилии.

Покачивание передних и задних колес поможет выявить несколько неисправностей.

Люфт при горизонтальном покачивании укажет на износ деталей рулевой системы.

Вертикальным покачиванием проверяются шаровые опоры.

Люфты при покачивании задних колес укажут на износ ступичных подшипников и сайлентблоков.

Шаг 3. Вращаем колеса

Вращая колеса на вывешенном автомобиле, можно проверить состояние подвески и тормозной системы. Колеса без привода должны вращаться плавно и без посторонних шумов. От трения о диск тормозных колодок может быть слышен равномерный шелестящий звук. Если этот звук то появляется, то исчезает ― это означает деформацию тормозного диска. Изношенную деталь необходимо проточить или заменить.

В исправном состоянии после толчка колесо в свободном вращении должно провернуться на пару оборотов. Если во время вращения будет прослушиваться характерный хруст, то нужно заменить ступичные подшипники.

Тугое вращение колеса укажет на неисправности в тормозной системе. Могут подклинивать поршни тормозных цилиндров, колодки или направляющие суппортов.

Из-за поломок в тормозной системе будет повышенный расход топлива и перегрев деталей. В случае закипания тормозной жидкости тормоза могут утратить свою эффективность вплоть до полного отказа.

Сложнее определить состояние ступичных подшипников на переднеприводном автомобиле. Препятствовать свободному вращению колеса будет система привода. Но даже в этом случае у колеса будет небольшой ход, который также должен быть свободным и без посторонних шумов. Если на переднем приводе вращение колеса будет затруднительным, то скорее всего будет изношен ШРУС.

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