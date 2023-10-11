Отдал кучу денег за «китайца» – и вот что получил

Честные отзывы владельцев о самом дорогом Chery — кроссовере Tiggo 8 Pro Max

Салон: места хватит всем

На втором ряду комфортно даже высоким пассажирам. Да и третий ряд сидений, как убедились владельцы, совсем не лишний.

«На втором ряду много места для ног. Это было важно при выборе, так как сыновья под два метра ростом. Понравился третий ряд сидений: когда я на нем ехала, казалось, что я в очень длинной машине, в которой много пространства и воздуха. Я совсем забыла, что еду практически в багажнике. Удобно было смотреть в окна по сторонам, поддерживать беседу с пассажирами с передних рядов. Ну и полноценные подголовники очень кстати», — довольна владелица Татьяна.

Багажник при сложенном третьем ряде более чем достойный. Жаль, что не очень удобный.

«Погрузочная высота большая из-за задранной кормы. Внутри пустовато, нет крючков, сеточек и удобных ниш. Такое ощущение, что разработчики машины ничего мельче чемодана с собой не возили», – сетует Антон из Москвы.

Цены на Chery Tiggo 8 Pro Max стартуют с 3 869 900 рублей. Машины в топовой комплектации Ultimate – от 4 060 900 рублей.

Сборка качественная, материалы на «троечку»

«Оборудована машина отлично. Салон классный, по виду не хуже многих «европейцев», да и по качеству сборки нареканий нет. Но некоторые материалы даже вверху приборной панели ощущаются дешево, а панель перед экраном головного устройства прогибается и скрипит», — отмечает владелец Антон из Москвы.

«Дерматин оранжевого цвета – спорное решение, качество на троечку. Но все мягкое, удобное. Глянец на центральной стойке пачкается – за чистотой следить надо. Но выглядит вполне достойно.

Салон консервной банкой не назовешь, но с полной проклейкой будет гораздо лучше», – добавляет владелец с ником 28491748 из Санкт-Петербурга.

«Вопросы с бликами на приборной панели и с отпечатками пальцев на центральной консоли решили так же, как и на Tiggo 7 Pro: затянули в пленку (приборную панель – в матовую, «рояльный лак» – в глянцевую)», – делится опытом владелица Татьяна.

Интерьер с отделкой коричневой кожей - только в комплектации Ultimate. Как и вентиляция на передних сиденьях.

Прощай, «китайская посадка»!

На передних креслах удлинили подушку, которая на китайских машинах обычно короткая и неудобная. Подголовникам добавили регулировку боковой поддержки (стало намного комфортнее).

«Сиденье удобное, подушка длиннее, чем даже в Мурано была. Есть выраженная поддержка – полным людям, наверное, неудобно будет. Я с ростом 176 см и весом 97 кг нормально уместился», – делится впечатлениями владелец с ником 28491748 из Санкт-Петербурга.

«Сидеть… более чем удобно, – согласен владелец с ником 22856344. – Сиденья и подголовник регулируются, как в машинах бизнес-класса».

Передние сиденья - одни из самых комфортных среди «китайцев».

Спина мерзнет, руки обжигает

Главная претензия владельцев: обогреваются и вентилируются только подушки сидений.

«При минус 35-40 оС тяжко – спина примерзает», – недоволен владелец с ником Prorock из Перми.

«Салон в морозы прогревается до комфортной температуры за 20 минут. Обогрев руля быстр, греется вся поверхность. Спинки сидений не греются – это минус. Зимой не чувствуется из-за курток, а вот весной и осенью…» – согласен владелец с ником maren87 из Тарко-Сале.

«Обогрев руля не выключается, достигнув определенной температуры. Греется быстро и слишком сильно. Через 3 минуты, когда про него забываешь, – руль просто горячий», – добавляет владелец с ником 27137124 из Москвы.

«Решите вопрос с аксессуарами, а именно с ковриками – проездил месяц зимой в Москве, под водительским ковриком образовался пруд. Коврики родные и аналогов нет», – взывает к производителю владелец с ником 27137124 из Москвы.

Есть у владельцев претензии и к работе климат-контроля. Когда задний пассажир настраивает его под себя, одновременно сбиваются настройки впереди.

«Во-первых, скорость вращения вентилятора одна и не меняется для водителя и пассажира вне зависимости от настроек температуры (только температура настраивается разная). А во-вторых, настройки климата на третьем ряду – это лишь управление скоростью вентилятора. И это больше фикция, чем необходимый функционал. Когда видишь три переключателя регулировки скорости вращения вентилятора в разных местах, не ожидаешь, что они дублируют друг друга», – объясняет владелец с ником BestalArt.

На второй ряду свободно и удобно. Сиденья можно подвигать назад-вперед, а спинки вдобавок отрегулировать по углу наклона.

«Машина – зверь»!

Под капотом у Tiggo 8 Pro Max установлен самый мощный двигатель из представленных в России Chery – бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с. с крутящим моментом в 375 Н.м. В паре с ним трудится семиступенчатый преселективный робот Getrag с «мокрыми» сцеплениями. Владельцам тандем нравится: робот работает без пинков и заминок, двигатель бодрый, хорошо выходит на старт и на обгон.

«Машина — зверь. Мощности и крутящего момента достаточно. Особенно это чувствуется на обгонах на трассе. Вроде тошнил за фурой 80 км/ч, и вот окно между встречными – плавно на газ, выезжаю на встречку, обгоняю. Возвращаешься в свою полосу – уже 130. Скорость машина набирает очень хорошо, робот шустро скидывает передачи вниз. Не ожидал, что машина будет настолько резвой», – доволен владелец Владислав.

«Мощи хватает везде, робот работает классно. На тесте Chery всегда обращал внимание, что они рвут на старте. На скользком покрытии – стремно. И в пробках удовольствия мало. А этот настроен отлично, как на педаль нажмешь, так и поедешь. И если нужно притопить – топит еще как. Я пяток штрафов с камер получил, пока не освоился с машиной», – откровенничает владелец Антон из Москвы.

«Ездовыми качествами приятно удивлен. Движок неплохой, тянет бодро. Подвеска плотная. Позволяет передвигаться активно. Думал, что после 140 км/ч будет сдыхать – нет, до 160-180 разгон уверенный», – делится опытом владелец с ником 28491748 из Санкт-Петербурга.

Объем багажника - 1180 л. Но это в пятиместной конфигурации салона и до потолка. Под полом - органайзер для мелочевки. Пятая дверь снабжена электроприводом.

Продолжение – на следующей странице.