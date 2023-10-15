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Как за две минуты надеть приводной ремень на агрегаты без помощников

Читатель «За рулем» раскрыл секрет установки ремня на навесное оборудование

В багажнике вечно теряется мелочевка? Есть простое решение

Однажды, будучи в автосервисе, наблюдал за тем, как трое работников, включая моториста, минут двадцать пытаются установить ремень привода навесных агрегатов на Nissan Teana 2011 года. Один из них ключом отводил натяжной ролик, а двое других пытались надеть на него ремень. Водителям, которые самостоятельно меняют ремень, дам совет, который позволит надеть его без посторонней помощи за пару минут.

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При укладке ремня многие надевают его на все агрегаты, а затем, отводя натяжной ролик, надевают на него.

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Я поступаю следующим образом: в последнюю очередь надеваю ремень на шкив компрессора кондиционера, а не на натяжной ролик. Получается очень легко. При отсутствии кондиционера можно напоследок оставить шкив генератора.

И. Гуршумов, Курская область

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За РулемРевин Алексей
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