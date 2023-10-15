Как за две минуты надеть приводной ремень на агрегаты без помощников

Читатель «За рулем» раскрыл секрет установки ремня на навесное оборудование

Однажды, будучи в автосервисе, наблюдал за тем, как трое работников, включая моториста, минут двадцать пытаются установить ремень привода навесных агрегатов на Nissan Teana 2011 года. Один из них ключом отводил натяжной ролик, а двое других пытались надеть на него ремень. Водителям, которые самостоятельно меняют ремень, дам совет, который позволит надеть его без посторонней помощи за пару минут.

При укладке ремня многие надевают его на все агрегаты, а затем, отводя натяжной ролик, надевают на него.

Я поступаю следующим образом: в последнюю очередь надеваю ремень на шкив компрессора кондиционера, а не на натяжной ролик. Получается очень легко. При отсутствии кондиционера можно напоследок оставить шкив генератора.

И. Гуршумов, Курская область

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