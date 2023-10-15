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Трактор «На испуг» – пример военного тюнинга

Бронированные тракторы НИ‑1 в 1941 году помогли защитить Одессу

Советский танк-гигант: у него было пять башен!

Когда при обороне Одессы в 1941 году защитникам стало не хватать бронетехники, было решено экстренно создать из подручных средств машины, способные не только воевать, но и оказывать психологическое воздействие на врага. С этой целью было срочно изготовлено примерно полсотни бронированных тракторов, вскоре получивших условное название НИ‑1, то есть «На испуг».

Поначалу их оснащали 37‑мм орудиями от утилизированных танков, но центр тяжести оказался слишком высоко, а потому орудия заменили на пулеметы. Были варианты и с самодельными вращающимися башнями с парой пулеметов. Танки с включенными фарами и сиренами лязгали и грохотали, успешно порождая панику в стане врага, на некоторых машинах при этом стояли внушительные муляжи орудий. Свою задачу бронетракторы выполняли до конца обороны города.

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