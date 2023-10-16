Штраф за среднюю скорость – это точно в целях безопасности?

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Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Почему вновь муссируется вопрос о наказании за среднюю скорость? Это реально повлияет на безопасность или же продвинет интересы производителей соответствующей техники?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор

– Минтранс готовит поправки в КоАП РФ и ПДД – в законах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства». Без него замер средней скорости был не вполне легитимным, из-за чего его в итоге и отменили.

Смысл измерения средней скорости понятен: некоторые водители на длинном участке без камер несутся как угорелые, а под камеры замедляются. По большому счету, поправки – действительно забота о безопасности. Ведь для наполнения бюджета и поддержки производителей достаточно увеличить количество камер, фиксирующих мгновенную скорость и прочие нарушения.

Впрочем, нет статистики, которая бы однозначно говорила, что именно из-за превышения средней скорости происходит много аварий.

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