Появились разводы на фарах? Избавляемся от следов запотевания всего за час

Читатель «За рулем» рассказал, как протереть фару изнутри

Как и у многих владельцев кроссовера Skoda Karoq, на моей машине вскоре после покупки появились разводы в фарах. Фары один раз запотели, и на стеклах внутри остались разводы.

Для чистки понадобятся:

1. Неодимовые магниты диаметром 8 мм, чтобы протащить их в отверстия для лампочек.

2. Влажные салфетки.

3. Проволока мягкая длиной 40–50 см.

4. Тонкая длинная отвертка.

5. Терпение и около часа свободного времени.

Очистка фары с помощью магнитов

Вынимаем лампочки из фар, берем половину неодимовых магнитов и помещаем в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Закручиваем крепко проволокой, как на фото. При этом обтягивать магниты салфеткой не надо, пусть они в ней болтаются. Отверткой тампон просовываем в фару через отверстие от лампочки. С наружной стороны фары примагничиваем тампон к магнитам, убираем отвертку и протираем фару изнутри. Процесс надо повторить, но уже сухой бязью, не оставляющей ворсинок – для того, чтобы убрать мокрые следы от влажной салфетки. Фара чистая.

К. Поляков, г. Саратов

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Фото: К. Поляков