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Появились разводы на фарах? Избавляемся от следов запотевания всего за час

Читатель «За рулем» рассказал, как протереть фару изнутри

Как и у многих владельцев кроссовера Skoda Karoq, на моей машине вскоре после покупки появились разводы в фарах. Фары один раз запотели, и на стеклах внутри остались разводы.

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Для чистки понадобятся:

1. Неодимовые магниты диаметром 8 мм, чтобы протащить их в отверстия для лампочек.

2. Влажные салфетки.

3. Проволока мягкая длиной 40–50 см.

4. Тонкая длинная отвертка.

5. Терпение и около часа свободного времени.

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Очистка фары с помощью магнитов
Очистка фары с помощью магнитов

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Вынимаем лампочки из фар, берем половину неодимовых магнитов и помещаем в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Закручиваем крепко проволокой, как на фото. При этом обтягивать магниты салфеткой не надо, пусть они в ней болтаются. Отверткой тампон просовываем в фару через отверстие от лампочки. С наружной стороны фары примагничиваем тампон к магнитам, убираем отвертку и протираем фару изнутри. Процесс надо повторить, но уже сухой бязью, не оставляющей ворсинок – для того, чтобы убрать мокрые следы от влажной салфетки. Фара чистая.

К. Поляков, г. Саратов

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Фото: К. Поляков

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

+6