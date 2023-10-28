Появились разводы на фарах? Избавляемся от следов запотевания всего за час
Как и у многих владельцев кроссовера Skoda Karoq, на моей машине вскоре после покупки появились разводы в фарах. Фары один раз запотели, и на стеклах внутри остались разводы.
Для чистки понадобятся:
1. Неодимовые магниты диаметром 8 мм, чтобы протащить их в отверстия для лампочек.
2. Влажные салфетки.
3. Проволока мягкая длиной 40–50 см.
4. Тонкая длинная отвертка.
5. Терпение и около часа свободного времени.
Вынимаем лампочки из фар, берем половину неодимовых магнитов и помещаем в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Закручиваем крепко проволокой, как на фото. При этом обтягивать магниты салфеткой не надо, пусть они в ней болтаются. Отверткой тампон просовываем в фару через отверстие от лампочки. С наружной стороны фары примагничиваем тампон к магнитам, убираем отвертку и протираем фару изнутри. Процесс надо повторить, но уже сухой бязью, не оставляющей ворсинок – для того, чтобы убрать мокрые следы от влажной салфетки. Фара чистая.
К. Поляков, г. Саратов
Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Лучшие щетки стеклоочистителей для авто мы собрали тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: К. Поляков
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Skoda Karoq (5)
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.