Еще один «умник» обгоняет по парковочной разметке! Так вообще можно?

«За рулем» объяснил, что грозит водителю за обгон через парковку

В современных городах камеры контролируют все участки центральных улиц. Отчасти поэтому многие водители стараются не совершать рискованных маневров. Но так бывает не всегда.

Типичный пример приведен на схеме.

Водитель кроссовера намеревается обогнать грузовик коммунальной службы. Давайте разберемся, нет ли в этом маневре нарушения ПДД?

Каждый водитель может оказаться в ситуации, когда, двигаясь по проезжей части, догоняешь медленно едущий грузовик. Обогнать с выездом на встречную полосу не всегда возможно, поскольку это запрещает сплошная линия разметки. Но справа прерывистая.

Водитель кроссовера решается объехать тихохода справа, с заездом на участок проезжей части, обозначенный синей разметкой. Как такие действия согласуются с требованиями ПДД?

Что сказано в ПДД?

В Правилах дорожного движения прописано, что голубой разметкой обозначаются зоны платной парковки. И если парковочное пространство свободно, то в ПДД нет прямого запрета на движение по этому участку дороги.

Так что с формальной точки зрения нарушения тут нет. Но мы все же не советуем так делать. Хотя бы потому, что такой маневр достаточно опасен, ведь другие участники движения не ожидают, что в зоне парковки окажется быстро движущийся автомобиль. И тем более поступать подобным образом не следует, если образовалась пробка. Объезжать ее по парковочной разметке – откровенное неуважение к другим водителям.

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