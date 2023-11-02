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Номера на машине есть и читаются, но прав все равно лишили!

ГИБДД пояснила, почему нельзя располагать номерной знак под стеклом

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Друг попросил меня поучаствовать в свадебном кортеже. Поставил вместо переднего номера табличку «Жених», а номер положил под стекло так, чтобы его было видно. В итоге неприятный разговор с инспектором ГАИ, суд и, к счастью, штраф 5000 рублей (а не лишение прав). Плюс испорченное настроение. Насколько законны и этичны действия вашего сотрудника, ведь номер он под стеклом хорошо видел?

Камол, Калмыкия

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

– Участие в свадебной церемонии не дает ни юридического, ни морального права отступать от требований законодательства в области дорожного движения, в том числе Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, предписывающих установку регистрационных знаков на предусмотренных для этого местах.

Указанные вами действия влекут ответственность по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей или лишения прав управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

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Таким образом, зафиксировав и оформив должным образом материал об административном правонарушении, сотрудник ГИБДД действовал в полном соответствии с возложенными на него Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» обязанностями. Если бы он этого не сделал, то мог быть привлечен к дисциплинарной или иной юридической ответственности. С учетом изложенного ни с юридической, ни с этической точек зрения претензий к сотруднику Госавтоинспекции не имеется.

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