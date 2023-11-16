Автомобиль перекрыл двор – куда жаловаться?

Глава Госавтоинспекции комментирует ситуацию с нарушением правил стоянки

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Во дворе несколько дней стоит машина, перегородив наполовину проезд. Из-за этого мусоровоз не может проехать к контейнерам, да и легковым машинам приходится протискиваться. Звонок в ГИБДД ничего не дал: говорят, что во дворах они не работают, звоните в районную администрацию. Но там тоже говорят, что у них нет законных оснований эвакуировать машину. Как быть?

Сергей Сергеев, Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Дворовые территории, как правило, имеют в своем составе элементы улично-дорожной сети (проезжую часть, тротуар и пр.), и на них осуществляется дорожное движение. В этой связи на них также распространяется зона ответственности Госавтоинспекции по осуществлению надзора за соблюдением лицами, принимающими непосредственное участие в процессе дорожного движения, требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, включая положения, содержащиеся в ПДД.

Поскольку в описанном вами случае нарушены правила остановки и стоянки, в том числе создается препятствие для движения других транспортных средств, сотрудниками Госавтоинспекции должны быть приняты меры по пресечению данного правонарушения. В частности, может быть принято решение о задержании и помещении соответствующего транспортного средства на специализированную стоянку в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции, отказавшиеся принимать меры по вашему обращению, неправы. Такой отказ может быть обжалован в установленном порядке в вышестоящее подразделение, в том числе в ГУОБДД МВД России.

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